به گزارش خبرنگار مهر، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در پایان پنجمین کنگره سراسری خود که با شعارپایداری بر اصول، بصیرت در تشخیص، اصلاح طلبی در روش، کارآمدی در عمل وایثارگری در رفتار در تاریخ ششم خردادماه1389 در تهران برگزارشد، ضمن گرامیداشت آرمانهای بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و تجدید بیعت با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیه الله العظمی خامنه ای و تجدید پیمان با شهیدان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، نکاتی را با امت شهید پرور،نخبگان، مسوولان ، تشکل‌های سیاسی و محافل علمی – فکری کشور، درمیان می گذارد:

1- تجربیات و دستاوردهای پر افتخار انقلاب اسلامی نشان می‌دهد این نظام مقدس با پای فشردن بر اسلام ناب محمدی(ص) و بر اندیشه‌های اصیل امام رحمت‌الله علیه و اصل مترقی ولایت فقیه و محکماتی همچون: ایمان،معنویت،اخلاق، آگاهی، امید، حق طلبی، استکبار ستیزی، خودباوری و تکلیف گرایی، به فضل الهی توانسته است بر پیچیده‌ترین و سهمگین ترین توطئه‌ها و طوفانها غلبه کند و هر بار سربلندتر و قوی‌تر از پیش از آزمون‌ها خارج شود. این تجربیات به ما باردیگر یادآوری می کند گذر از بحرانها و گردنه‏های صعب العبور فرا راه ملت ایران، جز با چنگ زدن به ریسمان الهی و سلسله انبیا و ائمه اطهار (ع) و ادامه این راه نورانی یعنی ولایت مطلقه فقیه ممکن نیست.

2- فتنه عمیق و ناجوانمردانه ای که بعد از انتخابات غرور آفرین و بی‌سابقه سال گذشته و با حمایت همه جانبه استکبار جهانی در کشورما گسترش یافت، حاصل توطئه‌ای بسیار پیچیده و سالها طراحی و عملیات در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و اطلاعاتی بود. در این فتنه عمیق، همه گروه‌هایی که نسبت به راه امام و خط اصیل ولایت فقیه بغض و کینه داشتند از لیبرالها و ملی‌گراها تا مفسدان دانه درشت و از منافقین و سکولارها تا مرفهین بی‌درد و دنیاپرست و از متحجرین و خادمان حجتیه و وهابیت تا اراذل و اوباش؛ همه در یک موضوع به اشتراک نظر و عمل رسیدند و آن ضربه زدن به عمود خیمه انقلاب و اصل اصیل ولایت فقیه بود.

در آن بحبوحه کودتای نرم سال88، رهبر حکیم و فرزانه انقلاب با تدبیر و دوراندیشی خود چه زیبا آموزه خمینی کبیر را اثبات کردند که پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به این مملکت آسیبی نرسد. با بصیرت ملت ایران و یاری الهی، یکبار دیگر کشتی انقلاب از طوفانی عظیم به سلامت عبور کرد و مستحکم‌تر شد. در این میان، خجالت و روسیاهی برای نخبگان بی‌بصیرتی ماند که به رنگ ریسمانی فریب خوردند و انتهای ریسمان را ندیدند که در دست شیادان لندن و واشنگتن و حیفا قرار داشت. در این فتنه عمیق، یکبار دیگر روشن شد که اگر جبهه استکبار با مهره‌های داخلی خود بخواهد بر خط اصیل انقلاب فشار بیاورد، صلح امام حسن(ع)، اتفاق نخواهد افتاد، بلکه قیام حسینی رخ خواهد داد و بار دیگر عاشورای 88 و خروش اقیانوس ملت در 9دی و 22بهمن نشان داد که برخلاف عاشورای 61 و صدر اسلام، ملت بزرگ ایران با بصیرت، حق را از باطل تشخیص می‌دهد و امام خود را تنها نمی‌گذارد.

غلبه بر کودتای پیچیده سال 88 به آسانی و ارزانی بدست نیامد. کمترین دستاورد کارزار مقابله با این فتنه، روشن شدن چهره منافقین و ستون پنجم غرب در نظام اسلامی بود. به احترام خون شهدای مظلوم فتنه 88، سران و بازیگران اصلی فتنه، هرگز جایی در نظام سیاسی کشور نخواهند داشت. خدمت به استکبار و صهیونیسم و وهابیت، راهی بود که این منافقان فتنه‌گر به روشنی و عامدانه انتخاب کردند و باید سزای خیانتشان را پس از محکمه ای عادلانه و قاطع، بچشند. جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی از مراجع عظام تقلید، چهره‌های سیاسی، رسانه‌ها و اصحاب قلم و اندیشه که با کنارزدن گرد و غبار جریان فتنه اخیر، عمارگونه با تشخیص طرف حق، به موقع به یاری ولی فقیه شتافتند و با روشنگری به رسوا شدن ماهیت پلید نفاق جدید کمک کردند، قدردانی می‌کند.

3- پس از عبور از فتنه‌های دهه 60 و پیروزی در جنگ تحمیلی و در پی ثبات شرایط اقتصادی و اجتماعی، بادرایت رهبری حکیم انقلاب سیاستهای نظام تدوین و در این مسیر جمهوری اسلامی صاحب سند چشم انداز 20ساله شد تا افقی آرمانی اما قابل حصول بر همه جهت‌گیری‌ها و قوانین کشور سایه اندازد و سیاست‌ها و برنامه‌ها را از روزمرگی برهاند.

بی تردید راه تحقق اهداف بلند چشم انداز و رسیدن به مقام اول علمی، اقتصادی و فناوری در منطقه، پیگیری نهضت نرم افزاری و تولید علم است. به همین لحاظ از همه وفاداران انقلاب و راه امام انتظار می‌رود سنگرهای علم و فناوری را تقویت کنند و با خودباوری و ایمان و همت مضاعف و کار مضاعف تلاش کنند تا ایران اسلامی به مرزهای علم و فناوری دست یافته و مرزهای دانش و فناوری را پشت سر بگذارد.

4- گفتمان انقلاب اسلامی و زیر مجموعه های آن که همگی ریشه در مکتب وحی دارند امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به تبیین و تعمیق دارد.

به این لحاظ، از همه نیروهای فکری و ارزشی انتظار می‌رود با برپایی و حضور فعال در کرسی‌های نظریه پردازی و نقد، ضمن تقویت و بسط ابعاد گفتمان انقلاب اسلامی، از جمله ولایت پذیری، عدالت طلبی، استکبارستیزی، استقلال طلبی، تکلیف‌گرایی، ساده زیستی؛ گفتمان‌های غربی ریشه دار در مکاتب الحادی و اومانیستی را با همت مضاعف خود به چالش بکشند و در وعده الهی در پیروزی حق بر باطل تردید نکنند.

5- در طلیعه دهه چهارم انقلاب که دهه پیشرفت و عدالت نام گرفته، فرصتی فراهم آمده است تا با یک بازنگری اساسی در رویکرد‌ها، مدرسین و متون دانشگاهها به ویژه در حوزه علوم انسانی اقدامات اساسی در راستای حاکمیت بیشتر احکام الهی فراهم آید و جمهوری اسلامی به الگویی برای حق خواهان در مقابل مکاتب انحرافی شرق و غرب تبدیل شود.

6- در آستانه دهه چهارم انقلاب که به حق دهه پیشرفت و عدالت نام گرفته، فضای سیاسی کشور شاهد خانه تکانی و زودودن منافقین غرب باوری است که سالها از عناوینی چون خط امام و اصلاحات سوء استفاده می کردند. این ریزش های تاسف بار، خوشبختانه با رویش‌های امید بخش و پرافتخار همراه است. رویش جوانانی فرهیخته، انقلابی، عدالتخواه و دین باور که نه برای چرب و شیرین دنیا، بلکه برای ادای تکلیف پا به حوزه سیاست و نقش‌آفرینی اجتماعی گذاشته‌اند.

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی از همه گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی باقی مانده در چارچوب قانون اساسی دعوت می‌کند ضمن آسیب شناسی عملکرد تشکل‌ها و فرایند‌های سیاسی در سه دهه اخیر، برای تعمیق و جاری سازی گفتمان انقلاب اسلامی، عدالت طلبی، خدمت‌رسانی، ساده زیستی، مردم‌گرایی، استکبار ستیزی، دین‌باوری و قانون گرایی در راستای خط اصیل ولایت مطلقه فقیه همت گمارند و فضای سیاسی کشور را اخلاق‌گرا، شاداب و فعال کرده و از طمع صاحبان ثروت و باندهای فاسد دور نگهدارند.

7- در عرصه اقتصادی کشور، تلاش دولتمردان برای اجرای طرح‌های عمرانی و بهره‌مند ساختن همه هموطنان حتی دور افتاده‌ترین روستاها از ثروت ملی، قابل مشاهده و شایسته تقدیر است. همچنین با همت دولت پرکار و توانا در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44، طرح مسکن مهر، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و مهارتورم، انتظار می‌رود در ماه‌های آینده آثار این تلاشها هرچه مشهودتر و ملموس‌تر در بهبود وضع معیشت مردم و نیز رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری و تورم، نمایان شود. در این مقطع حساس، از دولت محترم انتظار می‌رود به هشدارها و انتقادهای دلسوزان در اجرای ، قوانین فوق و سیاستگذاری‌های اقتصادی، سند چشم انداز 20 ساله ،سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درباره برنامه های پنجساله، مبارزه با فقر،فساد وتبعیض،الگوی اسلامی-ایرانی و و بومی پیشرفت و عدالت واصلاح الگوی مصرف توجه بیشتری کنداز همه کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی نیز انتظار می‌رود با نیت انجام تکلیف و ادای دین به میهن اسلامی، دولت رادر تمام مواردمذکور یاری دهند.

8- در عرصه فرهنگی، متاسفانه با وجود قوت‌ها و مزیت‌های متعدد دینی و ملی، کشور در وضعیت مطلوب و موردنظر قرار ندارد. هرچند انقلاب اسلامی از بدو تاسیس و به ویژه در 20 سال اخیر مورد هجمه و شبیخون همه جانبه فرهنگی از سوی نظام استکبار جهانی با ابزارهای شهوانی و جذابیت‌های دنیوی بوده است، اما غفلت‌ها و بی تدبیری‌های برخی مسوولان فرهنگی کشور در این سالها قابل توجیه نیست.

امروز مسوولان فرهنگی کشور به ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مدیران فرهنگی و اجتماعی دولت باید پاسخ دهند که در تدوین و اجرای مطالبه رهبر معظم انقلاب در سالهای 1381 و 1384 درباره مهندسی فرهنگی،جنبش نرم افزاری و نقشه علمی کشور چه کرده‌اند؟ و در مقابل این همه نابسامانی و ضعف و انحراف از آرمانها و ارزشهای انقلاب در حوزه‌های مطبوعات، سینما، حجاب، اخلاق و فرهنگ عمومی، چه اقدام موثری انجام داده‌اند؟

مسئولان فرهنگی دولت باید پاسخ دهند که اصولاً استراتژی فرهنگی دولت چیست و چه اهداف و رویکردهایی را دنبال می‌کند؟!

مسوولان هنر و رسانه های کشور باید پاسخ دهند که این همه ابتذال و پوچ گرایی، غربزدگی و هرزگی در رسانه ها و سینمای ما چه می‌کند؟! علت این همه تعلل در اجرای مصوبه عفاف و حجاب برای چیست؟

مسوولان سازمان تبلیغات اسلامی باید پاسخ دهند که تلاشهایشان برای ترویج مکارم اخلاقی و تعمیق فرهنگ دینی در جامعه ما تاکنون چه اثر و نتیجه‌ای داشته است؟

9- جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ضمن قدردانی از زحمات خالصانه دولتمردان محترم در بسط خدمت رسانی به ملت شریف ایران، آنها را به همت مضاعف و تلاش برای اثر بخشی کارهایشان در محو فقر و فساد و تبعیض دعوت و یادآوری می‌کند فرصت انجام تکلیف و تحقق وعده‌ها و شعارها بسیار کم است. قدر اعتماد عمومی در انتخابات پرشکوه سال 88 را بدانند و رفع مشکلات و پاسخگویی به مطالبات به حق این ملت نجیب و بصیر را در صدر اولویت‌های کاری خود قرار دهند و در این راه، لحظه ای را هم هدر ندهند.

10- از نمایندگان محترم و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به عنوان وکلا و خادمان ملت انتظار می‌رود ضمن غنیمت دانستن فرصت بسیار محدود و زودگذر خدمت در قوه مقننه، در سالهای باقی مانده از مجلس هشتم، عمر خود را وقف خدمت صادقانه به میهن و کشور نمایند و لحظه‌ای از عظمت و حساسیت وظیفه خطیر خود غافل نشوند. اگر مجلس در ریل‌گذاری و تدوین نرم افزار اداره کشور صحیح عمل کند و بر اجرای کامل و موثر قوانین بخوبی نظارت نماید، رفع مشکلات کشور و تحقق اهداف والای سند چشم انداز دور از دسترس نخواهد بود.

11- از ریاست و مسوولان قوه قضائیه انتظار می‌رود دادسراها را پناهگاه واقعی و موثر ستمدیدگان قرار داده و عدالت علوی را در محاکم جاری سازند. رسیدن به ترازهای علوی در قضاوت، مطالبه به حق و همیشگی ملت ایران از قوه قضائیه است. جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ضمن حمایت همه جانبه از ریاست جدید قوه قضائیه در برخورد با مفسدان دانه درشت، از ایشان انتظار دارد به پشتیبانی الهی و حمایت ملت در برابر فشارهای افراد ذی نفوذ محکم و استوار بایستند و عدالت را برای همه در هر لباس و شان و مقامی جاری سازند.

12- امسال وارد دهمین سال صدور فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب برای مبارزه ریشه‌ای با مفاسد اقتصادی شدیم. دو دلیل دیگر، مطالبه مبارزه با مفاسد را در سال جاری جدی تر از هر زمان دیگر کرده است: اول، وعده صریح رئیس جمهور محترم در زمان تبلیغات انتخاباتی سال گذشته برای قطع دست مفسدان اقتصادی و دیگر، رویکرد ریاست جدید قوه قضائیه در برخورد با دانه درشت ها. جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ضمن دعوت مسوولان هرسه قوه به بازخوانی وظایفشان در فرمان 8 ماده‌ای مبارزه با فساد، هشدار می‌دهد مبارزه با فساد نه یک شعار تبلیغاتی، که یک مطالبه عمومی است و هرگونه تعلل یا استثنا قایل شدن برای نزدیکان یا دانه درشت‌ها در امر مبارزه با فساد، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

13- امروز علائم و شواهد ضعف نظام سلطه جهانی بیش از هرزمان دیگری احساس می شود و وعده الهی در سقوط مستکبران نزدیک تر از همیشه به نظر می‌رسد. استکبار جهانی با پس زمینه فکری اومانیسم و چهره لیبرال دموکراسی و با اذناب ناپاکی نظیر صهیونیسم، وهابیت و دیگر فرقه‌های انحرافی و شیطانی، سرنوشتی جز اضمحلال و نابودی ندارد و کسانی که در فروپاشی قدرت پوشالی آمریکا و نظام لیبرال سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی تردید دارند، در واقع در تحقق وعده‌الهی تردید دارند و قدرت شیطانی استکبار جهانی را فراتر از قدرت بی انتهای الهی می‌پندارند. بدیهی است در شکستن ابهت ابرقدرتی نظام استکبار، همه ملل مظلوم و در پیشاپیش آنها ملت ایران باید ایفای نقش کنند. جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ضمن حمایت قاطع از سیاست خارجی فعال،مبتکرانه و استکبار ستیز دولت محترم، از همه تشکل‌ها و چهره‌های سیاسی دعوت می‌کند مزایا و منافع استقلال ایران اسلامی از نظام سلطه را برای نسل جدید انقلاب تشریح کرده و روحیه ظلم ستیزی و حمایت از مظلومان عالم را به عنوان آموزه جاودان خمینی کبیر به نسل آینده منتقل کنند.

14- ظلم و بی داد و اختلاف طبقاتی وسیع در جهان، دستاورد نظام لیبرال دموکراسی و نظام لیبرال سرمایه‌داری است. ظلمی که همه ملت‌های بیدار و تحت ستم را از باعث و بانی این ظلم جهانی یعنی آمریکای جهانخوار بیزار کرده است. جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ضمن دعوت از ملت‌های تحت ستم و نهضت‌های آزادی بخش در جهان به ویژه جوامع اسلامی به ادامه مقاومت و امید به نصرالهی، به همه خواهران و برادران خود یادآوری می‌کند که یگانه راه موفقیت، مجاهدت مومنانه و فداکاری مخلصانه در زیر پرچم دین و مکتب وحی است. مقاومت و پافشاری برحق و شوریدن بر ظلم و بی عدالتی، آموزه ای دینی- اسلامی است، راهی که ملت قهرمان ایران پس از آزمودن مکاتب گوناگون، بالاخره در خردادماه 1342 به رهبری حضرت امام خمینی(ره) انتخاب کرد و مقتدرانه پیروز شد و از آن روز تا کنون، نظام سلطه را مستمرا وادار به عقب نشینی کرده است. چنین ملت ایثارگر و مومنی، شایسته سرمشق همه ملت‌های تحت ستم است و چنین انقلاب مقدسی شایسته اتصال به انقلاب جهانی حضرت ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشریف می‌باشد.

با امید به ظهور حضرت مهدی موعود(عج)، علو درجات امام راحل (ره) و شهدای سرافراز، سربلندی ایران اسلامی و طول عمر رهبر معظم انقلاب اسلامی

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی