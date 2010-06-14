2 درصد از مالیاتها را به مدارس اختصاص دهید

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در همایش رویکرد اسلامی در مدیریت آموزش و پرورش که پیش از ظهر روز دوشنبه در سالن همایشهای صدا و سیما برگزار شد، با تاکید بر اینکه حاکمیت باید بدون هیچ دغدغه ای در آموزش و پرورش اعتبار هزینه کند، افزود: از اول فصل ثبت نام ها که تا چند هفته آینده شروع می شود رادیو و تلویزیون و رسانه ها دائم اعلام می کنند که مدیران مدارس حق ندارند هزینه ای را دریافت کنند و بدین شکل تمام قداست آموزش و پرورش زیر سئوال می رود، آخر این چه وضعیتی است؟

وی با بیان اینکه طی مدت حضور خود به دنبال بومی کردن مدیریت در این وزارتخانه بوده ام گفت: هیچ انسانی پیدا نمی شود که هدفهایی را که ما تبیین کرده ایم پیاده کند؛ چنین آدمهای بیکاری هیچ جا پیدا نمی شوند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: مشکلاتی که امروز در باب حجاب و عفاف در جامعه مطرح می شود، به عدم توجه به جایگاه نظام تعلیم و تربیت برمی گردد. همچنین تمام مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از بی توجهی به آموزش و پرورش است.

وزیر آموزش و پرورش یکی از شروط مدیریتی را رحمان و رحیم بودن شخص خواند و گفت: مدیر باید در نظام تعلیم و تربیت این ویژگیها را در کنار مدیریت داشته باشد.

حاجی بابایی ادامه داد: اگر بخواهیم نظام تعلیم و تربیت ارزش یابد، اول باید به مرجعیت معلم پی ببریم و یکبار دیگر تعریف معلم را بازخوانی کنیم. باید یک درجه حرارت قلب معلمان را بالا ببریم و این به اندازه هزاران فعالیت در جامعه ما را به جلو می برد. نه تنها من بلکه هزاران وزیر دیگر هم بیایند نمی توانند کاری کنند چراکه تنور نظام تعلیم و تربیت را معلمان و دانش آموزان روشن می کنند.

وی با اشاره به اینکه طی چند ماه گذشته همه دلها به سوی آموزش و پرورش جمع شده اند، اظهار داشت: من این توفیق را از عنایت خدا می دانم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه امروز دنیا به نظام تعلیم و تربیت بیش از گذشته اهمیت می دهد، گفت: یک روز دنیا به این نتیجه رسیده بود که آموزش و پرورش زیر مجموعه حوزه اقتصادی است و بعد از آن متوجه اشتباه خود شد و آن را اصلاح کرد، هم اکنون رژیم صهیونیستی به این نتیجه رسیده است که اگر بخواهد بقا داشته باشد به مدرسه ابتدایی توجه کند و حتی کشورهای منطقه خاورمیانه برای یکه تازی، مسابقه بی امانی را برای توسعه مدارس در کشورهای دیگر با اعتبارات 100 درصد تدارک دیده اند.

وی به مدیریت اسلامی مدارس اشاره کرد و گفت: اگر می خواهیم انسانی را با حیات طیبه تعریف کنیم و به دنبال اقتصاد، سیاست و توسعه پایدار هستیم و حتی دیانت و آخرت را می خواهیم باید به معلمان و دانش آموزان توجه کنیم.

حاجی بابایی با تاکید براینکه همه کشور باید برای اقتدار به آموزش و پرورش بسیج شوند، اظهار داشت: در چندین ماه گذشته بیشترین فرصت ما مصروف به سند تحول بنیادین و برنامه درس ملی و همسویی ستاد تا صف شد.