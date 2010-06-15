مصطفی تاجیک درگذشت / یکی دیگر از همدوره های تختی هم رفت

به گزارش خبرنگار مهر، این کشتی گیر پرافتخار ورزش ایران که همدوره مرحوم غلامرضا تختی بوده و در چندین دوره رقابتهای بین المللی در کنار وی حضور داشت، پس از چند روز بستری در بیمارستان کیان تهران در سن 78 سالگی دارفانی را وداع گفت.

مصطفی تاجیک (سمت راست) در کنار غلامرضا تختی

مراسم تشییع پیکر این مرحوم ساعت 10 صبح فردا چهارشنبه از مقابل فدراسیون کشتی واقع در مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار و سپس در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا به خاک سپرده می‌شود.

مصطفی تاجیک متولد 1311 در شمیران نفر پنجم رقابت‌های جهانی 1957 استانبول، نفر ششم رقابت‌های جهانی 1959 تهران و نفر چهارم المپیک 1960 رم است.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر درگذشت این قهرمان کشتی ایران را به خانواده آن مرحوم و خانواده ورزش تسلیت می گوید. روحش شاد.