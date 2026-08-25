سردار رادان: دشمن در پی ایجاد آشوب در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان در جمع فرماندهان و مسئولان انتظامی استان مازندران با اشاره به تحولات و جنگهای اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمن همچنان به دنبال ضربه زدن به کشور است و نباید از برنامهها و تحرکات آن غافل شد.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی کامل نیروهای انتظامی افزود: جنگ سوم هنوز تمام نشده و دشمن از ما دست برنداشته است؛ دشمن زمانی دست از مقابله برمیدارد که ما دست برتر را داشته باشیم.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه بسیاری از غافلگیریها نتیجه غفلت است، تصریح کرد: باید لحظه به لحظه مسائل مختلف را رصد، کشف و درباره آنها فکر کنیم و پس از آن با برنامه وارد عمل شویم.
رادان در ادامه با بیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد آشوب در کشور است، هشدار داد: دشمن در پی ایجاد آشوب در یک نقطه یا تمام کشور است و موضوعاتی مانند مسائل معیشتی، بنزین، اقتصاد و بیکاری میتواند بهانهای برای این اقدامات باشد.
وی یکی از راهکارهای مهم برای پیشگیری و مدیریت این مسائل را استفاده از ظرفیت مردم دانست و گفت: باید ارتباط ما با مردم دلیتر، عمیقتر و صمیمیتر باشد و این رویکرد باید تا سطح کلانتریها و پاسگاهها نیز دنبال شود.
فرمانده کل انتظامی کشور همچنین بر ضرورت رفتار مناسب مأموران با شهروندان تأکید کرد و افزود: نحوه گفتار و رفتار پلیس هنگام ارائه خدمات به مردم، تأثیر مستقیمی بر جامعه دارد و باید این موضوع با جدیت مورد توجه قرار گیرد.
سردار رادان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت برنامهریزی در مأموریتهای انتظامی اظهار کرد: بیبرنامگی و اقدام بدون تفکر و اندیشه، موجب خستگی و سردرگمی نیروها شده و ممکن است مأموریتها را از رسیدن به نتیجه مطلوب بازدارد.
وی با اشاره به پیشرفتهای انتظامی، عملیاتی، فرهنگی، سازندگی و نوآورانه در مازندران گفت: این پیشرفتها نشان میدهد که در استان ابتدا اندیشه و تفکر شکل گرفته و سپس اقدامات بر اساس طرح و برنامه انجام شده است.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شناخت مسئله، برنامهریزی، اجرا و دریافت بازخورد را از مراحل مهم نظام حل مسائل عنوان کرد و گفت: مسائل انتظامی در جغرافیاهای مختلف یکسان نیست و باید متناسب با نوع و میزان جرایم و شرایط هر منطقه برنامهریزی کرد.
سردار رادان همچنین با اشاره به اجرای طرح کمربند امنیتی در مازندران برای مقابله با سرقت، این اقدام را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این طرح عملکرد خوبی داشته است، اما هیچ طرحی برای همیشه پاسخگو نیست و باید برای تقویت آن و اجرای طرحهای جدید برنامهریزی شود.
وی در ادامه با اشاره به مذاکرات پس از جنگ اظهار کرد: هرجا ما ضعیف بودیم، دشمن خواستههای خود را در مذاکرات به ما تحمیل کرد، اما هرجا دست برتر را داشتیم، این ما بودیم که توانستیم ۱۴ بند را به دشمن تحمیل کنیم.
فرمانده کل انتظامی کشور در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم آمادگی نیروهای انتظامی خاطرنشان کرد: باید با هوشیاری، برنامهریزی و حضور در کنار مردم، اجازه ندهیم دشمن از ظرفیتهای اجتماعی و مسائل موجود برای ایجاد آشوب و ناامنی استفاده کند.
دیدار با خانواده پیشکسوت دفاع مقدس
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با خانواده زنده یاد ابوالقاسم رمضانی از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس، فرمانده مؤمن و مخلص عرصههای امنیت، همزرم و از یادگاران سالهای حماسه در کردستان، دیدار کرد.
سردار سرتیپ احمدرضا رادان به همراه سردار روحی مشاور و رئیس دفتر فرمانده کل انتظامی کشور و سردارمفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی استان مازندران، سرهنگ حسن زاده شهابی معاون فرهنگی و اجتماعی استان با حضور در منزل زنده یاد ابوالقاسم رمضانی در شهرستان ساری با خانواده وی دیدار و گفتوگو کرد.
فرمانده کل انتظامی کشور، در این دیدار بیان کرد: امنیت و آسایش امروز جامعه مرهون همکاران عزیزی است که عمرشان را صرف امنیت و آرامش مردم کردند.
وی افزود: ابوالقاسم رمضانی فرمانده مؤمن و مخلص عرصههای امنیت و از یادگاران سالهای حماسه در کردستان بود که عمر بابرکت خود را در لباس مقدس پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی سپری کرد، پس از سالها مجاهدت در جبهههای نبرد، سنگر خدمت را به حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت منتقل کرد.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: وی که با عشق و ارادتی خاص، پیگیر امور یادمانهای شهدای گمنام در اقصی نقاط استان بود، سرانجام در همین نهاد مقدس به افتخار بازنشستگی نائل آمد.
این مقام ارشد انتظامی کشور، یادآور شد: بدون شک، مجاهدتهایشان در مسیر صیانت از ارزشهای دفاع مقدس و خادمی زائران شهدای گمنام، برگ زرینی در نامه اعمال این مجاهد فیسبیلالله خواهد بود.
سردار رادان در ادامه با تاکید بر اینکه ما عهد و پیمان می بندیم که ادامه دهنده راهشان باشیم، ابراز امیدواری کرد: به یاری خدا ما در راه تامین نظم و امنیت تا پای جان ایستاده ایم.
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