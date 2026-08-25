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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۴۹

گرگانی ها در قرار شبانه؛وحدت و همدلی در میدان

گرگانی ها در قرار شبانه؛وحدت و همدلی در میدان

گرگان- مردم گرگان در تجمع شبانه خود با تاکید بر وحدت و انسجام، بار دیگر بر ایستادگی و همدلی ملی تاکید کردند.

کد مطلب 6926779

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