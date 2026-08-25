گرگانی ها در قرار شبانه؛وحدت و همدلی در میدان

گرگان- مردم گرگان در تجمع شبانه خود با تاکید بر وحدت و انسجام، بار دیگر بر ایستادگی و همدلی ملی تاکید کردند.