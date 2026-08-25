https://mehrnews.com/x3cSXR ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۴۹ کد مطلب 6926779 استانها گلستان استانها گلستان ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۴۹ گرگانی ها در قرار شبانه؛وحدت و همدلی در میدان گرگان- مردم گرگان در تجمع شبانه خود با تاکید بر وحدت و انسجام، بار دیگر بر ایستادگی و همدلی ملی تاکید کردند. کد مطلب 6926779 کپی شد مطالب مرتبط ایجاد ۳۷ کارگاه جهادی ساخت شیشه طی جنگ اخیر در تهران هفته وحدت فرصتی برای تقویت سرمایه اجتماعی در محلات البرز است ۱۷۷ شب حماسه حضور در یزد؛ قلبها همچنان در سینه خیابان میتپد حماسهای از همدلی و اتحاد مردم در دفاع از عزت، اقتدار و سربلندی ایران صد و هفتاد و هفت شب مقاومت و ایستادگی مردم لنگرود در میدان چگونه ایران در شهریور ۲۰ به شاهراه جنگ متفقین تبدیل شد؟ برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
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