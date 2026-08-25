  1. استانها
  2. بوشهر
۳ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۲۱

تبلیغات اسلامی گناوه رتبه برتر استان شد

تبلیغات اسلامی گناوه رتبه برتر استان شد

گناوه- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه از کسب رتبه برتر این اداره در ارزیابی عملکرد شهرستان‌های تلفیقی استان بوشهر در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

حجت‌الاسلام علی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این موفقیت حاصل تلاش و برنامه‌ریزی مجموعه اداره تبلیغات اسلامی و همراهی روحانیون، مبلغان، جامعه اهل سنت، هیئت‌های مذهبی، کانون‌های فرهنگی، فعالان قرآنی و گروه‌های مردمی شهرستان گناوه است.

وی افزود: ارزیابی شهرستان‌های تلفیقی با هدف بررسی میزان تحقق برنامه‌ها، کیفیت اجرای فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و حضور مؤثر در عرصه‌های اجتماعی انجام می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه با بیان اینکه کسب این رتبه نشان‌دهنده تلاش و مسئولیت‌پذیری فعالان فرهنگی و دینی شهرستان است، گفت: استفاده از ظرفیت‌های بومی و مشارکت نخبگان فرهنگی و دینی نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های تبلیغی و فرهنگی دارد.

تبلیغات اسلامی گناوه رتبه برتر استان شد

محمدی ضمن قدردانی از حمایت و همکاری مسئولان، ائمه محترم جمعه شیعه و اهل سنت همراهی و همدلی روحانیون، مبلغان، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی شهرستان تصریح کرد: این موفقیت متعلق به همه افرادی است که در عرصه فرهنگ دینی و اجتماعی گناوه فعالیت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: کسب رتبه برتر، مسئولیت مجموعه تبلیغات اسلامی را برای ارتقای کیفیت فعالیت‌ها و اجرای برنامه‌های مؤثرتر دوچندان کرده و در سال جدید نیز تحقق اهداف سازمانی و تقویت جریان فرهنگی و تبلیغی شهرستان با جدیت دنبال خواهد شد.

کد مطلب 6926743

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها