تبلیغات اسلامی گناوه رتبه برتر استان شد

حجتالاسلام علی محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این موفقیت حاصل تلاش و برنامهریزی مجموعه اداره تبلیغات اسلامی و همراهی روحانیون، مبلغان، جامعه اهل سنت، هیئتهای مذهبی، کانونهای فرهنگی، فعالان قرآنی و گروههای مردمی شهرستان گناوه است.
وی افزود: ارزیابی شهرستانهای تلفیقی با هدف بررسی میزان تحقق برنامهها، کیفیت اجرای فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی، بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و حضور مؤثر در عرصههای اجتماعی انجام میشود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه با بیان اینکه کسب این رتبه نشاندهنده تلاش و مسئولیتپذیری فعالان فرهنگی و دینی شهرستان است، گفت: استفاده از ظرفیتهای بومی و مشارکت نخبگان فرهنگی و دینی نقش مهمی در پیشبرد برنامههای تبلیغی و فرهنگی دارد.
محمدی ضمن قدردانی از حمایت و همکاری مسئولان، ائمه محترم جمعه شیعه و اهل سنت همراهی و همدلی روحانیون، مبلغان، هیئتهای مذهبی و تشکلهای دینی شهرستان تصریح کرد: این موفقیت متعلق به همه افرادی است که در عرصه فرهنگ دینی و اجتماعی گناوه فعالیت میکنند.
وی خاطرنشان کرد: کسب رتبه برتر، مسئولیت مجموعه تبلیغات اسلامی را برای ارتقای کیفیت فعالیتها و اجرای برنامههای مؤثرتر دوچندان کرده و در سال جدید نیز تحقق اهداف سازمانی و تقویت جریان فرهنگی و تبلیغی شهرستان با جدیت دنبال خواهد شد.
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