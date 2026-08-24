شکست پرسپولیس برابر تراکتور با گل عجیب/ تارتار مزد ترسش را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال تراکتور تبریز و پرسپولیس در هفته سوم لیگ بیست و ششم از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه امروز دوشنبه در ورزشگاه خالی در تماشاگر یادگار امام تبریز و به قضاوت امیر عرب براقی برگزار شد که این بازی با برتری یک بر صفر سرخپوشان تبریزی به پایان رسید. اشتراکالی(۹۰) برای تراکتور گل زد.

ترکیب تیم فوتبال تراکتور:



علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، محمد دانشگر، مهدی شیری (۸۶- هادی حبیبی‌نژاد)، دانیال اسماعیلی‌فر (۴+۹۰- صادق محرمی)، محمد نادری، سید مهدی حسینی، اودیل‌جان خامروبکوف، امیرحسین حسین‌زاده (۴+۹۰- فرشاد فرجی)، مسعود زائرکاظمین (۸۶- مهدی ترابی)، شهریار مغانلو (۸۶- تومیسلاو اشترکالی).

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس:

پیام نیازمند، حسین کنعانی، محمدمهدی زارع، مهدی تیکدری، مجید عیدی، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو (۸۴- امیرحسین محمودی)، پویا لطیفی‌فر (۸۴- مارکو باکیچ) محمدمهدی محبی (۶۶- دانیال ایری)، تیوی بیفوما (۵۷- محمد عمری)، علی علیپور (۶۶- پوریا شهرآبادی).

در باغ سبز چند دقیقه ای

سرخپوشان تبریزی و سفیدپوشان تهرانی که گرانترین بازیکنان فوتبال ایران نیز به شمار می رود در دقایق ابتدایی نمایش تهاجمی داشتند تا نوید یک بازی جذاب را بدهند اما این عطش رسیدن به گل چند دقیقه کوتاه ادامه داشت و خیلی زود بازی سرد و کسل کننده دو تیم بر دقایق ابتدایی سایه انداخت.

بدون تماشاگر، بدون روح

دیدار دو تیم در شرایطی آغاز شد که به دلیل رای انضباطی فدراسیون فوتبال این دیدار بدون حضور تماشاگران تبریزی برگزار شد و جای خالی آنها روی سکوها احساس می شد. نبودن تماشاگران در بی روح بودن و کسالت آور بودن بازی در اکثر دقایق نیمه اول تاثیرگذار بود.

اعتراض و حاشیه و کارت های زرد

هر چند کیفیت فنی نیمه اول دو تیم راضی کننده نبود اما برخی بازیکنان در ایجاد حاشیه گوی سبقت را از بقیه ربودند. شهریار مغانلو بازیکن ملی پوش تراکتور به خاطر خطایی که روی بازیکن پرسپولیس انجام داده بود آنقدر به داور اعتراض کرد تا کارت زرد گرفت و ادامه این اعتراض توسط خداداد عزیزی مدیر تیم تراکتور باعث شد او هم کار زرد بگیرد.

متعادل با موقعیت های کم جان

نیمه اول دیدار تیم های تراکتور و پرسپولیس موقعیت های کمی داشت که البته خیلی هم دروازه ها را تهدید نکرد تا به بی جان بودن بازی در نیمه اول کمک کند. جواد نکونام و مهدی تارتار در نیمه اول نشان دادند هنوز نتوانسته اند تفکرات خود را در بین بازیکنان دو تیم جا بیندازند و یک بازی کسل کننده را ارایه دادند.

نیمه دوم سردتر از نیمه اول

با وجود این که انتظار می رفت در بین دو نیمه جواد نکونام و مهدی تارتار با صحبت هایشان تحولی در بازی نیمه دوم ایجاد کنند، اما جدال دو تیم در اکثر دقایق این نیمه هم سرد و کسل کننده بود و برای دقایقی از حالت یک فوتبال عادی هم خارج می شد.

تک موقعیت های درون محوطه

دو تیم پرستاره که جزو گرانترین تیم های حاضر در بیست و ششمین دوره لیگ برتر هستند، در طول این دیدار موقعیت های کم تعدادی را روی دروازه یکدیگر ایجاد کردند که بیشتر تا درون محوطه جریمه رخ می داد و توپ خطرناکی به سمت دروازه ها شلیک نشد تا یک فوتبال سرد و کسل کننده از سوی این دو تیم مدعی قهرمانی به نمایش درآید و جواد نکونام و مهدی تارتار هم نشان دهند هر چه ادعا می کنند فقط حرف است و در عمل مربیان فنی قابل اتکایی نیستند.

گل عجیب و خوش شانسی تراکتور

تراکتور و پرسپولیس که به عنوان تیم های تعقیب کننده استقلال در صدر جدول گام در میدان گذاشتند با این نمایش ضعیف تماشاگران و علاقمندان دو تیم را ناامید کردند اما جواد نکونام که ظاهرا به این سبک بازی عادت کرده است در دقیقه ۹۰ روی اشتباه مدافع پرسپولیس در دفع توپ دوباره خوش شانسی آورد و توپ روی پای اشتراکالی آمد تا او با شوتی محکم دروازه پرسپولیس را باز کند.