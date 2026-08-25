به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سیدسجاد رضوی، پیگیری و پرداخت به موقع حقوق و مطالبات پرسنل را ضروری دانست و گفت: حق کادر درمان باید به موقع پرداخت شود و برای بهبود وضعیت پرداختها، بهویژه در مناطق محروم، اقدامات جدیتری در سطح وزارت بهداشت در حال پیگیری است.
وی با تأکید بر ضرورت پیشبینی منابع پایدار برای تجهیزات پزشکی، اظهار داشت: خرید، تأمین و نگهداشت تجهیزات پزشکی باید در بودجه سال آینده به صورت جدی دیده شود تا مراکز درمانی بتوانند خدمات خود را بدون وقفه ارائه کنند.
رضوی، ضمن اشاره به واگذاری فرآیند تمدید پروانهها و صدور پروانه مسئولان فنی به دانشگاههای علوم پزشکی، بر لزوم تسریع و تسهیل این فرآیند تأکید کرد.
وی همچنین تکریم مردم و حفظ کرامت بیماران را از اصول اساسی نظام سلامت دانست و تصریح کرد: با وجود مشکلات و چالشهای موجود، رضایتمندی مردم باید همواره مورد توجه ویژه قرار گیرد.
رضوی در ادامه با اشاره به اهمیت برنامه «پزشکی خانواده» به عنوان یکی از برنامههای راهبردی نظام سلامت، بر تداوم و پیگیری اجرای آن تأکید کرد.
معاون درمان وزیر بهداشت، بار دیگر با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت مردم، خواستار برخورد جدی و قانونی با فعالیتهای غیرمجاز در امور پزشکی شد و بر لزوم نظارت دقیق بر این حوزه تأکید کرد.
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