قالیباف: ما پیگیر اجرای شروط یادداشت تفاهم هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، عصر امروز با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که در ادامه تلاش‌های پاکستان با هدف کمک به تقویت صلح و امنیت در منطقه صورت گرفت، قالیباف موارد متعدد بدعهدهای امریکا در اجرای یادداشت تفاهم اسلام اباد را مرور کرد و گفت: تعهدات طرفین در یادداشت تفاهم روشن است و این امریکا بود که با بدعهدی مانع برقراری ثبات در منطقه شد و دلیل دیگری برای بی اعتمادی به این کشور ایجاد کرد.

رئیس هیات مذاکره کننده ایرانی، ضمن رد تاثیرپذیری جمهوری اسلامی از فشارها، تاکید کرد: ما پیگیر اجرای شروط یادداشت تفاهم هستیم و این امریکاست که باید به تعهدات اش بر اساس تفاهم نامه پایبند باشد.

عاصم منیر هم در این دیدار خاطرنشان کرد که به تلاش هایش برای احیا ثبات در منطقه ادامه خواهد داد.