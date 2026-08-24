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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۰

در دیدار با «عاصم منیر»؛

قالیباف: ما پیگیر اجرای شروط یادداشت تفاهم هستیم

قالیباف: ما پیگیر اجرای شروط یادداشت تفاهم هستیم

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان گفت: ما پیگیر اجرای شروط یادداشت تفاهم هستیم و این امریکاست که باید به تعهداتش بر اساس تفاهم نامه پایبند باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، عصر امروز با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که در ادامه تلاش‌های پاکستان با هدف کمک به تقویت صلح و امنیت در منطقه صورت گرفت، قالیباف موارد متعدد بدعهدهای امریکا در اجرای یادداشت تفاهم اسلام اباد را مرور کرد و گفت: تعهدات طرفین در یادداشت تفاهم روشن است و این امریکا بود که با بدعهدی مانع برقراری ثبات در منطقه شد و دلیل دیگری برای بی اعتمادی به این کشور ایجاد کرد.

رئیس هیات مذاکره کننده ایرانی، ضمن رد تاثیرپذیری جمهوری اسلامی از فشارها، تاکید کرد: ما پیگیر اجرای شروط یادداشت تفاهم هستیم و این امریکاست که باید به تعهدات اش بر اساس تفاهم نامه پایبند باشد.

عاصم منیر هم در این دیدار خاطرنشان کرد که به تلاش هایش برای احیا ثبات در منطقه ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6926499
محسن صمیمی

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    نظرات

    • محمد IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
      0 0
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      هر گونه تصمیمی گرفته شود ،باید امریکا اول اجراکند و بعد ایران

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