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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۲۹

۱۷۷ شب حماسه حضور در یزد؛ قلب‌ها همچنان در سینه خیابان می‌تپد

۱۷۷ شب حماسه حضور در یزد؛ قلب‌ها همچنان در سینه خیابان می‌تپد

یزد - حضور حماسی و پرشور مردم دارالعباده یزد، در سنگر خیابان همچنان ادامه دارد.

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کد مطلب 6926771

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