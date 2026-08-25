https://mehrnews.com/x3cSXH ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۲۹ کد مطلب 6926771 استانها یزد استانها یزد ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۲۹ ۱۷۷ شب حماسه حضور در یزد؛ قلبها همچنان در سینه خیابان میتپد یزد - حضور حماسی و پرشور مردم دارالعباده یزد، در سنگر خیابان همچنان ادامه دارد. دریافت 6 MB کد مطلب 6926771 کپی شد مطالب مرتبط عرصه نبرد روایتها؛ هدف اصلی دشمن تسخیر ذهنهاست وقف بر پایه ایثار، نوعدوستی و دوراندیشی استوار است روایت ۱۶۹ شب پایداری مردم بهاباد در سنگر خیابان گرگانی ها در قرار شبانه؛وحدت و همدلی در میدان ۱۸۴ شب گذشت؛ وحدت و انسجام رمز تداوم حماسه خیابان در یزد برچسبها اجتماع مردمی حماسه حضور یزد
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