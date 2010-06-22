کرمان رتبه نهم مصرف مواد مخدر در کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سرهنگ ابراهیم شاکری ظهر سه شنبه درجمع خبرنگاران در کرمان اظهار داشت: استان کرمان به دلیل قرار گرفتن در مسیر قاچاق مواد مخدر شاهد کشفیات زیاد مواد مخدر است و برخلاف نظر سایر استانها این استان در ردیف نهم مصرف مواد مخدر قراردارد اما در واقع کرمان در خاکریز اول مبارزه با مواد مخدر قراردارد و هزینه های فرهنگی مواد مخدر متوجه مردم کرمان شده است.

وی افزود: با توجه به وضعیت جغرافیایی کرمان این استان در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار گرفته است و با تحرک نیروی انتظامی در استان کرمان و هوشمندی ماموران در استان کرمان میزان کشفیات در کرمان بالاست ضمن اینکه نیروی انتظامی شهدای بسیاری را نیز در این رابطه داده اند.

جانشین شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمان گفت: چون تنها آمار کشفیات مواد مخدر در کرمان اعلام می شود و فرهنگ سازی در این خصوص در رسانه ها کم انجام شده است برخی فکر می کنند چون آمار کشفیات مواد مخدر در استان کرمان بالاست تعداد معتادان نیز بالا می باشد.

سرهنگ شاکری افزود: برخلاف برخی استانها سن اعتیاد در استان کرمان نیز پائین نیامده است و بین 35 تا 60 سالگی در نوسان است و دلیل آن این است که مردم استان کرمان دارای عرق مذهبی بالایی هستند و از خیلی چیزها پرهیز می کنند.

وی همچنین درخصوص مواد مخدر صنعتی نیز گفت: در استان کرمان هنوز مصرف مواد مخدر سنتی بیشتر از مواد مخدر صنعتی است، ممکن از مواد مخدر صنعتی در دانشگاهها وجود داشته باشد اما این مسئله به جامعه کرمانی نرسیده است.

سرهنگ شاکری افزود: متاسفانه در برخی استانهای کشور تصور نسبت به اعتیاد در کرمان صحیح نیست بطوریکه برخی فکر می کنند وافور و منقل همراه جهیزیه دختران کرمانی است درحالیکه بسیاری از مردم استان کرمان تاکنون این ابزار را ندیده اند.

سرب موجود در تریاک کشنده است

وی با اشاره به اینکه تریاک قاچاق شده به کشور خالص نیست و در آن سرب وجود دارد گفت: این سرب کشنده است و در راستای کنترل مصرف تریاک در کشور تدابیری درخصوص ارائه داروهای نگه دارنده اندیشیده شد که یکی از آنها شرب تریاک بود.

وی با اشاره به اینکه پس از مدتها بحث در خصوص شربت تریاک در نهایت این طرح در دو استان کرمان و کرمانشاه به صورت پایلوت پیاده شد و در استان کرمان در زندان به صورت رایگان در اختیار زندانیان معتاد قرار می گرفت که استقبال معتادان از این دارو نیز مطلوب بود.

جانشین شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمان گفت: در یکی از مراکز بهزیستی نیز این دارو توزیع شد و سعی شد جایگزینی برای مصرف تریاک شود.

وی افزود: حتی به دلیل اینکه برخی افراد به دلیل مشکلات مالی نمی توانستند از این دارو استفاده کنند برای تهیه دارو از آنها حمایت شد اما برای ترک اعتیاد تنها به اراده افراد نیاز داریم چون امکان برگشت برای 95 درصد افرادی که ترک می کنند تا دو سال وجود دارد اما افرادی که از اراده بالایی برخوردارند و بخصوص از روشهای "ان ای" استفاده می کنند احتمال ترک در آنها بسیار بالاست.

92 هزار معتاد در کرمان وجود دارد

وی گفت: در واقع سم زدایی از بدن یک معتاد تنها یک هفته است اما معتاد باید از اراده بالایی برای عدم بازگشت به اعتیاد برخوردار باشد زیرا شخص از لحاظ روحی معتاد است و برای مدتی به یک رواشناس احتیاج دارد.

وی ادامه داد: با شناسایی افراد معتاد در استان کرمان قریب 92 هزار معتاد در استان کرمان شناسایی شده اند و این رقم در کل کشور دو میلیون است که 800 هزار نفر به صورت تفننی مصرف می کنند.

قاچاق مواد مخدر صنعتی افزایش یافته است

سرهنگ شاکری اضافه کرد: طی امسال قاچاق مواد مخدر سنتی 24 درصد کاهش داشته است اما قاچاق مواد مخدر صنعتی افزایش نشان می دهد.

وی یکی از مهمترین دلایل این مسئله را حجم بالای تریاک و قیمت بالای کراک دانست و گفت: اگر یک کیلو تریاک 45 هزار تومان در افغانستان قیمت داشته باشد یک کیلوگرم کراک 450 هزار تومان ارزش دارد به همین دلیل قاچاقچیان به قاچاق این مواد تمایل پیدا کرده اند بطوریکه تنها طی یک هفته گذشته در استان کرمان یک تن کراک کشف شده است.

جانشین شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمان با اشاره به اینکه کراک همان هروئین خالص شده است گفت: با توجه به درصد بالای اعتیاد آوری و خطربالای این ماده مخدر به نظر می رسد قاچاق این ماده مخدر در کشور در راستای جنگ نرم و تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در کشور روی داده است.

وی افزود: اگر هروئین 15 تا25 درصد خلوص داشته باشد خلوص کراک 50 تا 90 درصد است که بسیار خطرناک هستند.