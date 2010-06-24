صنعتگران اصفهانی از فرصت سرمایه گذاری در روسیه استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مصطفی بیلی در نشست بررسی فرصتهای تجاری در اصفهان و نیژنی نوگراد روسیه در اتاق بازرگانی اصفهان افزود: گسترش تعاملات تجاری اصفهان با شهرهای بزرگ روسیه می‌تواند تاثیر بسزایی در افزایش سطح تجاری ایران و روسیه داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به آمادگی سرکنسولی روسیه در اصفهان برای ارائه اطلاعات اقتصادی به شرکتهای اصفهان در زمینه‌های مختلف اظهار داشت: یکی از وظایف سرکنسولی ایجاد زمینه مشترک اقتصادی میان شرکتهای اصفهان با روسیه و شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی است .

سرکنسول روسیه در اصفهان تجربه اقتصادی میان ایران و روسیه را به 40 سال پیش و موضوع تاسیس ذوب آهن اشاره کرد و گفت: ذوب آهن نخستین همکاری اقتصادی روسیه با ایران بوده و پس از آن نیروگاه برق شهید منتظری و پروژه‌های دیگر با همکاری فنی روسیه در ایران راه‌اندازی شد.

تحریم اقتصادی تاثیری بر فعالیت تجار ندارد

نماینده بازرگانی روسیه در ایران نیز در این نشست گفت: در سه ماه ابتدای سال 2010 حجم مبادلات اقتصادی میان روسیه صادرات روسیه به ایران 960 میلیون دلار و واردات 140 میلیون دلار بوده است.

الکساندرسوبولکف پیش بینی کرد که حجم مبادلات روسیه و ایران در سال 2010 همچون سال 2009 باشد و گفت: در سال 2009 این حجم به 30 میلیارد دلار رسید که 6/29 میلیارد دلار صادرات روسیه و 400 میلیون دلار واردات از ایران بود .

وی صادرات عمده روسیه به ایران را فلزات، مواد شیمیایی، مواد چوبی، ماشین آلات و مواد سوختی دانست و گفت: شرکتهای روسیه آماده افزایش سطح همکاری اقتصادی با شرکتهای ایرانی در بخشهای مختلف است.

وی تاکید کرد: تاجر به دنبال سود است و تحریم های اقتصادی نمی‌تواند تاثیری بر فعالیت آن در تعاملات اقتصادی ایجاد کند.

حضور شرکتهای روسی در پروژه های نفتی به خواست ایران باز می گردد

به گزارش مهر در حاشیه این نشست مدیر عامل شرکت روس گفت: حضور شرکتهای روسی در پروژه های نفتی به خواست ایران باز می گردد و شرکت روس اویل آماده همکاری برای فعالیت در پروژه های نفتی ایران را دارد .

وی افزود: پروژه های متقابل به نفع دو طرف است و نزدیکی روابط اقتصادی دو کشور می‌تواند در افزایش سطح فعالیت تاثیر بگذارد .

ولادیمر بوقوسیان اظهار داشت: در حال حاضر اطلاعات کامل از امکانات و سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت ایران را نداریم ولی در انتظار پیشنهاد طرف ایرانی برای فعالیت در حوزه نفت هستیم .

وی تاکید کرد: ایران همیشه برای شرکتهای روسیه اهمیت داشته و شرکتهای روسیه آماده فعالیتهای مشترک با شرکتهای ایرانی است.

مدیر روابط خارجی اتاق بازرگانی و صنایع نیژنی نوگراد نیز دراین نشست با اشاره به اینکه "نیژنی نوگراد" چهارمین شهر بزرگ روسیه و یکی از بزرگترین و مهمترین مراکز اقتصادی، فرهنگی و حمل ونقل روسیه محسوب می‌شود افزود: این شهر یکی از مهمترین مراکز فن آوری اطلاعات در روسیه است و بزرگترین مراکز تولید نرم افزارهای کامپیوتری در این شهر قرار دارد .

گادولف ایگور حضور هیئت تجاری هفت نفری از نیژنی نوگراد را حرکت اولیه جهت آغاز فعالیتهای مشترک برشمرد و گفت: در سفرهای بعدی با هیئت‌های بزرگتر و رشته‌های مختلفی در شهر اصفهان حاضر خواهیم شد.

وی از آمادگی شرکتهای عضو اتاق بازرگانی نیژنی نوگراد در تشکیل شرکتهای مشترک با شرکتهای اصفهان جهت پروژه‌های مشترک اقتصادی خبر داد و ادامه داد: استانداری نیژنی نوگراد از پروژه‌ های اتاق بازرگانی حمایت می‌کند و اتاق بازرگانی نیز از شرکتهای عضو در انجام پروژه‌های مشترک با شرکتهای خارجی حمایت می‌کند.

گادولف ایگور افزود: هر شرکت ایرانی که خواستار تشکیل نمایندگی در نیژنی نوگراد است می‌تواند از امکانات اتاق بازرگانی این شهر در بخشهای مختلف استفاده کند.

وی تاکید کرد: هیچ کشور یا شرکت حقوقی نمی‌تواند اخلالی در فعالیت مشترک بین شرکتهای نیژنی نوگراد و شرکتهای اصفهانی ایجاد کند.