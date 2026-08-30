پیام وحدت آفرین رهبر انقلاب به گفتمان مشترک مسئولان تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حاجی علی‌بیگی شامگاه یکشنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: در هفته دولت امسال، ۲۵ هزار میلیارد تومان پروژه در اراک افتتاح یا کلنگ‌زنی شد که رشد ۷۷۱ درصدی نسبت به سال گذشته دارد.

وی افزود: در هفته دولت ۱۷ هزار میلیارد تومان پروژه در اراک به بهره‌برداری رسید و برای ۱۳ هزار و ۶۰۰ نفر اشتغال ایجاد شد.

حاجی علی‌بیگی تصریح کرد: سال گذشته ۹ هزار میلیارد تومان پروژه کلنگ‌زنی و برای ۲ هزار و ۲۰۰ نفر اشتغال ایجاد شد و امسال مجموع پروژه‌ها به ۲۵ هزار میلیارد تومان رسید که رشد ۷۷۱ درصدی دارد.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزارت کشور، استان مرکزی را به‌عنوان برترین استان کشور در سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های عمرانی معرفی و از آن تقدیر کرد.

فرماندار اراک تاکید کرد: نیروگاه حرارتی شازند با ظرفیت یک‌هزار و ۳۰۰ مگاوات فعال است و ۴۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی نیز با مشارکت بخش خصوصی و مردم و بدون استفاده از اعتبارات دولتی در اراک احداث می‌شود.

وی افزود: مسئولان استان با همدلی و انسجام و در همراهی با مردم، در چارچوب رهنمودهای رهبر معظم انقلاب برای توسعه استان تلاش می‌کنند.

فرماندار اراک با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و پرهیز از اختلاف‌افکنی بیان کرد: شکل‌گیری تفرقه و ترور شخصیتی مسئولان و چهره‌های ملی، از اهداف دشمن برای تضعیف انسجام کشور است.

وی گفت: پیش از شهادت برخی چهره‌های برجسته کشور در جنگ رمضان، ترور شخصیتی آنان صورت گرفت و نباید اجازه داد شخصیت‌های عالی‌رتبه نظام با عناوین مختلف تخریب شوند.

حاجی علی‌بیگی تصریح کرد: پاشنه آشیل کشور، ایجاد شکاف و تفرقه در صفوف ملت است و باید با حفظ وحدت و انسجام ملی، زمینه سوءاستفاده دشمن از اختلافات داخلی را از بین برد.

وی افزود: باید از وحدت و یکپارچگی ملت ایران صیانت کرده و اجازه ندهیم اختلافات و دوقطبی‌سازی‌ها به انسجام و همبستگی ملی آسیب وارد کند.

فرماندار اراک با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب گفت: پیام وحدت‌آفرین رهبر معظم انقلاب باید در میدان عمل مورد توجه قرار گیرد و رفتار و عملکرد مسئولان و مردم با رهنمودهای ایشان منطبق باشد.

وی تاکید کرد: امروز در نبردی سرنوشت‌ساز میان حق و باطل قرار داریم و ملت ایران با انتخاب توحید و وحدت، مسیر خود را مشخص کرده است.