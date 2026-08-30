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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۲

استمرار اجتماع شبانه مردم ولایی سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب

استمرار اجتماع شبانه مردم ولایی سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب

ارومیه - مردم ولایی سلماس یکشنبه شب نیز در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6932512

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