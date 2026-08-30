https://mehrnews.com/x3cWmR ۹ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۲ کد مطلب 6932512 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۹ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۲ استمرار اجتماع شبانه مردم ولایی سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب ارومیه - مردم ولایی سلماس یکشنبه شب نیز در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند. دریافت 22 MB کد مطلب 6932512 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری شام ولادت پیامبر اکرم(ص) در تجمع شبانه مردم بردسکن ۱۸۳ شب تداوم قرار رشتیها در میدان برای خونخواهی امام شهید استاندار کرمانشاه: ساماندهی بازارچه جوانرود با جدیت دنبال میشود تجدید بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر معظم انقلاب به ایستگاه ۱۸۳ رسید شکوه حضور مردم خمین در یکصد و هشتاد و سومین شب قرار عاشقی آزادشهریها بار دیگر حضور حماسی خود را در میدان به نمایش گذاشتند برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی شهرستان سلماس
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