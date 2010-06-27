به گزارش خبرنگار مهر، سید رحیم شریف موسوی در جمع خبرنگاران با اشاره به توافق سهامداران پتروشیمی مارون و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) برای ساخت پتروشیمی بوشهر، گفت: هم اکنون عملیات زیربنایی و مذاکره برای خرید لیسانس این واحد پتروشیمیایی را آغاز کرده‌ایم.

مدیر عامل پتروشیمی مارون، اظهار داشت: مذاکره برای پیوستن سهامداران آریاساسول به این کنسرسیوم ادامه دارد و در این رابطه مذاکرات انجام گرفته بیشتر در جهت همکاری در بخش‌ مالی و حمایتی بوده است.

به گزارش مهر، بر اساس گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی هدف از ساخت الفین دوازدهم (پتروشیمی بوشهر) تولید سالانه سه هزار و 960 تن انواع محصولات پتروشیمی شامل اتیلن، پروپیلن، برشهای چهار کربنه، سوخت مایع، بنزین، پارازایلین، ارتوزایلین و آروماتیک های سنگین است.

پیش بینی می شود در صورت تامین منابع مالی اجرای این طرح تا سال 1393 در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به پایان برسد.

همچنین قرار است ساخت واحد استحصال اتان، اتیلن و متانول پتروشیمی بوشهر نیز با هدف تولید سالانه چهار هزار و 211 تن محصول در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تا سال 1392 به پایان برسد.

صدور 450 میلیون دلار محصول به چین، هند و اروپا



شریف موسوی در ادامه مجموع درآمد حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات تولید شده در پتروشیمی مارون در سال گذشته را حدود 900 میلیارد تومان اعلام کرد و بیان داشت: سال گذشته ارزش صادرات محصولات این واحد پتروشیمی حدود 450 میلیون دلار بوده است.



به گفته این مقام مسئول عمده صادرات محصولات پتروشیمی مارون به کشورهای اروپایی، چین و هند بوده است صادرات به سمت کشورهای آسیایی افزایش یافته است.

تامین خوراک 3 واحد پایین دستی پتروشیمی در ماهشهر



به گزارش مهر، مدیر عامل پتروشیمی مارون در خصوص تولید محصولات هم با بیان اینکه در حال حاضر سالانه 1.1 میلیون تن اتیلن، 200 هزار تن پروپیلن، 160 هزار تن پروپان و هیدروکربن‌های سنگین‌تر(+C3) و 80 هزار تن بنزین خام در واحد اولفین این واحد پتروشیمی تولید می شود، تاکید کرد: در واحد پلیمر پتروشیمی مارون هم سالانه 300 هزار تن پلی اتیلن سنگین (HDPE) و 300 هزار تن پلی پروپیلن(PP)، حدود 300 هزار تن پلی اتیلن سبک(LDPE) تولید می‌شود.



به گفته مدیر عامل پتروشیمی مارون همچنین در واحد منو اتیلن گلایکول (MEG) این مجتمع سالانه 40 هزار تن DEG و چهار هزار تن TEG تولید می‌شود.



وی با بیان اینکه در حال حاضر پتروشیمی مارون واحد بالادستی برخی از پتروشیمی های منطقه ماهشهر به شمار می رود، اظهار داشت: خوراک برخی از واحدهای پایین دستی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر توسط مجتمع مارون تامین می شود.



به گفته مدیر عامل پتروشیمی مارون سالانه 200 هزار تن از منو اتیلن گلایکول به پتروشیمی تندگویان، روزانه 400 تن از پروپان و هیدروکربن‌های سنگین‌ به پتروشیمی امیرکبیر و ساعتی 40 تن اتیلن به پتروشیمی لاله تحویل داده می شود.

تامین خوراک گازی از واحدهای NGL خوزستان



وی در رابطه با تامین خوراک گازی این واحد پتروشمی، توضیح داد: پتروشمی مارون با در اختیار داشتن واحد استحصال اتان تا حد زیادی در تامین خوراک خودکفا است و در این خصوص مشکلی نداریم.



شریف موسوی با یادآوری اینکه درحال حاضر واحدهای استحصال اتان بخش حاکمیتی محسوب می‌شوند و شرکت گاز یا شرکت نفت خودشان واحدها را ساخته و اتان تولیدی را به شرکت‌های خصوصی می‌فروشند ولی در پتروشیمی مارون از زمان طراحی، واحد استحصال اتان تعبیه شده بود، خاطر نشان کرد: هم اکنون گاز با فشارهای مختلف ازواحدهای NGL مناطق نفت‌خیز جنوب به واحد استحصال اتان پتروشیمی مارون در اهواز وارد شده و پس از اتان زدایی توسط خط لوله به واحد الفین در ماهشهر منتقل می‌شود.