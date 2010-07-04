روادید بازیکنان پرسپولیس برای سفر به آلمان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، با پیگیری های باشگاه پرسپولیس، مشگل گذرنامه و صدور روادید برای 4 بازیکن و دو عضو کادر فنی و پزشکی تیم فوتبال پرسپولیس حل شد و این افراد صبح فردا دوشنبه عازم دوسلدورف آلمان می‌شوند.

رحمان احمدی، محمدحسین نائیجی، مجتبی زارعی و مهدی شیری چهار بازیکم و مهدی تارتار و علی اصغر محلوجی مربی و عضو کادر پزشکی تیم فوتبال پرسپولیس، 6 نفری هستند که فردا با پرواز به دوسلدورف، به اردوی پرسپولیس در آلمان می‌پیوندند.

تیم فوتبال پرسپولیس دومین اردوی آماده سازی خود برای فصل جدید را به مدت 10 روز، در کمپ باشگاه دورتموند آلمان برگزار کرده است.