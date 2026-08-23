به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدجواد سلیمانی شامگاه یکشنبه در تجمع شبانه مردم لاهیجان با تقدیر از ایستادگی و مقاومت مردم اظهار کرد: ترامپ تصور میکرد در مدت کوتاهی میتواند پایان جمهوری اسلامی را در منطقه و جهان جشن بگیرد، اما ایستادگی، تابآوری و فرهنگ مبارزه مردم با استکبار، او را زمینگیر کرد.
امام جمعه لاهیجان افزود: ترامپ هنوز طعم شکست جمهوری اسلامی را نچشیده است، اما باید در شبهای پیش رو مراقب باشیم که برخی جریانها، گفتمانها و تفکرات داخلی نتوانند او را به نتایج حداقلی برسانند.
دو گفتمان داخلی که به تضعیف کشور منجر میشود
وی با تشریح دو گفتمانی که میتواند از درون کشور را تضعیف کند، گفت: این دو گفتمان اگرچه در ظاهر با یکدیگر متناقض هستند، اما در نهایت یک نتیجه مشترک دارند و آن تضعیف کشور و کمک به دشمن است.
سلیمانی ادامه داد: نخستین گفتمان بر این باور است که برای پایان دادن به تقابل با امپریالیسم باید از داشتهها و ظرفیتهایی مانند انرژی هستهای و تنگه هرمز صرفنظر کنیم و از مواضع خود کوتاه بیاییم.
وی افزود: گفتمان دوم نمیگوید که باید این ظرفیتها را واگذار کنیم تا دشمن دست از سر ما بردارد، بلکه معتقد است همه چیز را از دست دادهایم و دیگر ظرفیتی برای مقابله نداریم؛ این نگاه، ایجادکننده حس شکست و بازندگی است.
امام جمعه لاهیجان با تأکید بر اینکه هر دو گفتمان خطرناک هستند، تصریح کرد: نتیجه هر دو نگاه، تضعیف کشور و کمک به ترامپ خواهد بود.
گفتمان قدرت مانع تحقق اهداف ترامپ میشود
سلیمانی با بیان اینکه تنها گفتمان قدرت میتواند در برابر ترامپ ایستادگی کند، گفت: گفتمانی میتواند استکبار را زمینگیر کند که بر اقتدار و هوشمندی تأکید داشته باشد و با صدای بلند اعلام کند که ملت ایران هزینه داده و شهید داده است، اما از خاک خود نخواهد گذشت.
وی تصریح کرد: ملت ایران با وجود تحمل خسارتها و تقدیم شهدا، در برابر آمریکا ایستاده است و تا آخرین قطره خون از عزت و استقلال خود دفاع خواهد کرد و با مقاومت، گردن متجاوز را خواهد شکست.
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