https://mehrnews.com/x3cSrS ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۵ کد مطلب 6925506 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۵ تجمع مردم یاسوج در صد و هفتاد و ششمین شب اقتدار یاسوج- تجمع مردم یاسوج در صد و هفتاد و ششمین شب اقتدار و همدلی برگزار شد. دریافت 34 MB کد مطلب 6925506 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد صد و هفتاد و ششمین حماسه حضور مردم لاهیجان در خیابان رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود برچسبها یاسوج تجمع مردمی جنگ رمضان
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