افتتاح ۱۶۷۹ پروژه بنیاد مسکن در ۲۰ شهرستان آذربایجان‌ غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مقدم در تشریح این دستاوردها اعلام کرد: حجم اعتبارات هزینه شده برای این پروژه‌ها در سطح استان حدود ۹ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال است.

وی تاکید کرد: هدف از توزیع این پروژه‌ها در تمامی شهرستان‌ها، تحقق عدالت در توزیع خدمات و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق مختلف استان است و این حجم از اقدامات، تنها عدد نیست؛ بلکه تحولی در کیفیت زندگی روستایی و شهری است.

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان غربی افزود: در محورهای اجرایی بهره‌برداری از ۱۱۲ پروژه اجرای طرح هادی و آسفالت معابر روستایی با اعتبار بیش از ۳ هزار میلیارد ریال گامی موثر برای بهبود دسترسی‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی روستاهای استان است.

مقدم افزود: همچنین در حوزه بهسازی و مقاوم‌سازی منازل نیز یک هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی روستایی با اعطای تسهیلات دولتی به مبلغ بیش از ۶ هزار میلیارد ریال با هدف ارتقای امنیت سکونتی مردم بهره‌برداری خواهد شد.

وی با اشاره به بخش توسعه شهری نیز گفت: ۶۷ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن با اعتبار بیش از ۳۴۰ میلیارد ریال، آماده تحویل به متقاضیان و افتتاح در هفته دولت با شعار دولت پای کار مردم؛ روایت دفاع و سازندگی است.