فرماندهان ارتش، روز پزشک را تبریک گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علیرضا الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش، امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد، فرمانده نیروی هوایی ارتش و امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش با صدور پیامی های جداگانه، روز پزشک را تبریک گفتند.

متن پیام‌ها به شرح زیر است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سلامت، زیربنای آرامش و توانمندی هر جامعه و صیانت از جان انسان‌ها، از شریف‌ترین عرصه‌های خدمتگزاری است؛ و پزشک، آنجا که دانش خویش را با تعهد، وجدان و مهر انسانی درهم می‌آمیزد، به معنای حقیقی در جایگاه خدمت به حیات و کرامت انسان قرار می‌گیرد.

در نیروی دریایی حیاتی و تعیین‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز، پزشکان تلاشگر و کادر درمان خدوم، در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی این نیرو، بی‌وقفه و متعهدانه در خدمت کارکنان غیور، خانواده‌های ارجمند آنان و سربازان عزیز بوده و با حضور دلسوزانه خویش، سلامت و آرامش این سرمایه‌های ارزشمند را پاسداری می‌نمایند.

در طول جنگ رمضان نیز، این رسالت جلوه‌ای دیگر یافت. هنگامی که دشمن جنایتکار آمریکایی ـ صهیونیستی جنگی را بر ملت شریف ایران اسلامی تحمیل نمود، پزشکان و کادر درمان این نیرو، هم‌پای دیگر مدافعان جان‌برکف، با آمادگی، دانش تخصصی و روحیه ایثار، در صیانت از جان رزمندگان و استمرار توان دفاعی کشور نقش‌آفرینی نمودند. عزیزانی که در آن آزمون پرمخاطره نشان دادند سنگر سلامت، حلقه‌ای ناگسستنی از زنجیره دفاع از میهن اسلامی است.

در روزهای پس از آن نیز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نداجا همچنان مأمن سلامت کارکنان و خانواده‌های گرانقدر بوده و پزشکان و مجموعه درمانی با همان روحیه مسئولانه، خدمت به جامعه بزرگ نیروی دریایی، به‌ویژه جانبازان سرافراز را استمرار بخشیده‌اند.

اینجانب ضمن ادای احترام به شهدای عرصه سلامت، فرارسیدن یکم شهریورماه، زادروز طبیب عالیقدر ایرانی شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا و «روز پزشک» را به تمامی همکاران و کارکنان متعهد حوزه بهداشت و درمان نیروی دریایی حیاتی و تعیین‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، برای این تلاشگران عرصه سلامت که دانش و تخصص خویش را در خدمت و دفاع از میهن به کار گرفته‌اند، عزت، سلامتی، سربلندی و توفیق روزافزون تحت توجهات ویژه اهل‌بیت(ع)، حضرت ولی‌عصر(عج)، امام شهید امت(قدس‌سره) و رهبری خردمندانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای(مدظله‌العالی) مسئلت می‌نمایم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دریادار شهرام ایرانی

بسمه تعالی

«وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا»

«و هر کس انسانی را حیات بخشد، چنان است که گویی همه مردم را حیات بخشیده است.»

سوره مائده، آیه ۳۲

پزشکی، از مهم‌ترین عرصه‌های خدمت به انسان و جامعه است و پزشکان با دانش، تخصص، تعهد و احساس مسئولیت، نقشی اساسی در حفظ سلامت و آرامش مردم بر عهده دارند. بی‌تردید تلاش‌های شبانه‌روزی این عزیزان، به‌ویژه در شرایط دشوار و مأموریت‌های حساس، شایسته قدردانی و تکریم است.

در نیروی هوایی ارتش نیز مجموعه بهداشت و درمان، همواره یکی از ارکان مهم پشتیبانی از مأموریت‌های نیروی هوایی بوده و پزشکان و کادر درمان با حضور مسئولانه خود، در حفظ سلامت کارکنان و خانواده‌های آنان و ارتقای آمادگی نیروی انسانی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

مجاهدت پزشکان و کادر درمان نیروی هوایی در دوران دفاع مقدس، مأموریت‌های عملیاتی و همچنین جنگ تحمیلی سوم، نمونه‌ای روشن از تعهد این عزیزان به خدمت و همراهی با رزمندگان و کارکنان نیروی هوایی در شرایط حساس و دشوار است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جامعه پزشکی و مدافعان سلامت، فرارسیدن یکم شهریورماه، سالروز بزرگداشت حکیم و دانشمند برجسته ایرانی، شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک را به تمامی پزشکان، پرستاران و کارکنان خدوم حوزه سلامت کشور، به‌ویژه پزشکان و کادر درمان نیروهای مسلح و نیروی هوایی ارتش تبریک عرض نموده و از تلاش‌های صادقانه آنان در مسیر خدمت به مردم و خانواده بزرگ ارتش قدردانی می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال، دوام عزت، سلامت، سربلندی و توفیقات روزافزون را در ظل توجهات حضرت بقیه‌الله‌الاعظم(عج) و تحت رهبری‌های داهیانه مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) مسئلت می‌نمایم.

فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ خلبان بهمن بهمرد

بسم‌الله الرحمن الرحیم

فرارسیدن «روز پزشک»، فرصتی ارزشمند برای تکریم و قدردانی از انسان‌هایی است که دانش و تخصص خود را در خدمت والاترین موهبت الهی، یعنی جان و سلامت انسان، قرار داده‌اند؛ پزشکانی که در سخت‌ترین شرایط، مسئولیت خویش را با احساس تعهد و فداکاری به انجام می‌رسانند.

جامعه پزشکی کشور همواره در بزنگاه‌های حساس، در کنار مردم و مدافعان ایران اسلامی حضور داشته است. از سال‌های دفاع مقدس و حضور پزشکان و کادر درمان در کنار رزمندگان، تا حوادث و بحران‌های سال‌های اخیر، هرگاه کشور نیازمند حضور و مجاهدت آنان بوده، این قشر فرهیخته با تکیه بر دانش، ایمان و روحیه ایثار، در میدان خدمت حاضر شده است.

در جنگ تحمیلی اخیر نیز پزشکان و کادر درمان ارتش جمهوری اسلامی ایران، همگام با رزمندگان، جلوه‌ای ارزشمند از تعهد و جهاد را به نمایش گذاشتند. حضور شبانه‌روزی در مراکز درمانی، رسیدگی به مجروحان و مصدومان و تلاش برای حفظ سلامت و توان رزمی کارکنان نیروهای مسلح، بخش مهمی از مجاهدت خاموش آنان در دفاع از میهن اسلامی بود؛ مجاهدتی که نشان داد در میدان دفاع از کشور، حفظ جان انسان‌ها و صیانت از سرمایه انسانی نیروهای مسلح، خود بخشی از مأموریت دفاعی و قدرت ملی است.

اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام جامعه پزشکی و شهدای مدافع سلامت، فرارسیدن روز پزشک را به تمامی پزشکان، متخصصان و کادر درمان کشور، به‌ویژه پزشکان و کارکنان خدوم و پرتلاش ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم و از تلاش‌های ایثارگرانه آنان در خدمت به مردم و همرزمان خود صمیمانه قدردانی می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال، برای این مجاهدان عرصه سلامت، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون در مسیر خدمت به ایران اسلامی و پاسداری از جان و سلامت سرمایه‌های انسانی کشور، در ظل عنایات حضرت ولی‌عصر(عج) و تحت رهبری‌های حکیمانه فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مسئلت دارم.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور و فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ علیرضا الهامی