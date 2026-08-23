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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۶

اجتماع مردم انقلابی زابل در شب ۱۷۶

اجتماع مردم انقلابی زابل در شب ۱۷۶

زابل- مردم شهر زابل در صد و هفتاد و ششمین شب از شهادت رهبر شهید، تجمع برگزار کردند.

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کد مطلب 6925520

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