https://mehrnews.com/x3cSs9 ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۶ کد مطلب 6925520 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۶ اجتماع مردم انقلابی زابل در شب ۱۷۶ زابل- مردم شهر زابل در صد و هفتاد و ششمین شب از شهادت رهبر شهید، تجمع برگزار کردند. دریافت 38 MB کد مطلب 6925520 کپی شد مطالب مرتبط کاراتهکای سیستان و بلوچستان مدال نقره مسابقات اپن ترکیه را کسب کرد صد و هفتاد و ششمین حماسه حضور مردم لاهیجان در خیابان طوفان کلیه ادارات شمال سیستان و بلوچستان را تعطیل کرد آغاز فاز اجرایی۴ هزار پروژه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان شرایط مسیر زابل-زاهدان در پی هجوم ریزگردها شتابگیری روند ساخت سد ماشکید سفلی در سراوان نمایش اتحاد و استقامت مردم انقلابی سلماس در موج ۱۷۶ اجتماعات شبانه قرار همدلی و اتحاد مردم ارومیه در حمایت از وطن در خیابان برچسبها شهرستان زابل رهبر شهید سیستان و بلوچستان
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