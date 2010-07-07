به گزارش خبرگزاری مهر، توسعه و ترویج نشر فرهنگ و آموزه های قرآن کریم مهمترین اهداف این مسابقات از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه است .

60 کشور با معرفی 43 حافظ و 50 قاری در این دوره از مسابقات حضور می یابند . متسابقین کشورهایی از جمله نیجریه ، سوئد ، لبنان ، هلند ، قطر ، لیبی ، الجزایر ، کویت ، عمان ، امارات متحده ، عراق ، استرالیا ، انگلستان ، مالزی و تونس طی سه روز در دو رشته حفظ و قرائت با یکدیگر رقابت می کنند.

6 نفر از داوران این دوره از مسابقات داخلی و 8 نفر از داوران خارجی با نظارت 3 داور ایرانی و خارجی به داوری این دوره از مسابقات می پردازند .

بخش جنبی سابقات امسال متنوع است . برگزاری همایش تجلیل از بانوان فعال عرصه قرآنی 20 تیرماه ، معرفی نویسندگان برتر مقالات قرآنی روز 21 تیر، تجلیل از برگزیدگان سومین جشنواره قصه های قرآنی در روز 22 تیرماه و برگزاری نمایشگاه محصولات فرهنگی و هنری از جمله برنامه های این دوره از مسابقات بین المللی قرآن کریم است .

برگزاری دو میزگرد علمی با حضور اساتید و قرآن پژوهان در ایام مسابقات بین المللی از دیگر برنامه های امسال است .

براساس پیش بینی ها، امسال بیش از 17 محفل انس با قرآن کریم در سطح بقاع متبرکه و مراکز و سازمانها با حضور استاد احمد نعنیع و استاد شاذلی از کشور مصر و قاریان و حافظان ایرانی و گروههای همخوانی از دیگر برنامه های جنبی امسال مسابقات بین المللی قرآن کریم است .

هماهنگی برای پخش مستقیم برنامه ها از رادیو قرآن و شبکه قرآن و معارف و شبکه سوم سیما و سایر شبکه های برون مرزی و انتشار 6 شماره ویژه نامه مسابقات را از فعالیتهای کمیته روابط عمومی مسابقات است.

بیش از 130 خبرنگار ، تصویربردار و عکاس رسانه های داخلی و خارجی در مراسم افتتاحیه مسابقات بین المللی قرآن حضور دارند .