تردد موتورسیکلتها در محور رشت - قزوین ممنوع شد

سرهنگ غلامرضا سیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به حجم فزآینده سفر در تعطیلات پایان هفته و به منظور افزایش ظرفیت عبور محورها و ارتقای ضریب ایمنی و روانی ترافیکی، پلیس راه استان محدودیتها و ممنوعیتهای عبور و مروری را برای موتور سیکلتها درنظر گرفته است.

وی ادامه داد: تردد موتور سیکلت در ایام تعطیلات از پنجشنبه بیست و چهارم تیر ماه جاری تا ساعت 24 جمعه بیست و پنجم تیر ماه سال جاری در محور رشت - قزوین و بالعکس ممنوع است.

رئیس پلیس راه گیلان گفت: مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان گیلان با شماره 7755004-0131 بطور شبانه روز پاسخگویی وضعیت راههای استان و امداد رسانی به هموطنان است.

وی همچنین از توقیف 627 دستگاه وسائط نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت طی چند روز اخیر خبر داد و افزود: پلیس راه با حضور پر رنگ و گسترده در روزهای تعطیل گرم تابستانی، به صورت قاطع با تخلفات حادثه ساز برخورد و 201 دستگاه خودرو که رانندگان آنها مرتکب تکرار تخلفات حادثه ساز شده بودند توقیف و روانه پارکینگ کرد.

سیری برای مهار موتور سواران متخلف و ماجراجو در جادههای استان، پلیس راه 426 دستگاه موتورسیکلت را توقیف و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل کرد.

رئیس پلیس راه گیلان ادامه داد: دراین مدت با 16 هزار و 163 تخلف رانندگی برابر قانون بر خورد شد و رانندگان متخلف دو میلیارد و 59 میلیون و 130 هزار ریال اعمال قانون شدند.

وی همچنین از مسافران و هموطنان خواست تا هنگام گرمای شدید هوا از رانندگی طولانی مدت که سبب خستگی و خواب آلوگی می شود پرهیز کنند.

سیری یاد آورشد: گرمای شدید سبب رخوت و سستی بدن و کاهش تمرکز می شود بنابراین در زمان مسافرت از رانندگی در ساعات گرم روز بپرهیزند و با استراحت کافی و اطمینان از دفع خستگی اقدام به رانندگی کنند.