https://mehrnews.com/x3cXn3 ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۱۶ کد مطلب 6934922 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۱۶ تداوم اتحاد و ایستادگی مردم ولایی ارومیه در اجتماع شبانه ارومیه - مردم انقلابی ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب سه شنبه نیز در خیابان تجمع کردند. دریافت 23 MB کد مطلب 6934922 کپی شد مطالب مرتبط صد و هشتاد و پنجمین موج حضور بجنوردیها در میدان تجمع شبانه مردم بوشهر روایت مهر از صد و هشتاد و پنجمین حضور مردم آستانه در تجمعات وحدت و ایستادگی پیام مردم سنندج در اجتماعات شبانه برچسبها ارومیه تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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