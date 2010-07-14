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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۰۳

در رقابت با 96 کشور صورت گرفت/

کسب 6 مدال نقره و برنز توسط ایران در المپیاد جهانی ریاضی/ چینیها برترین شدند

کسب 6 مدال نقره و برنز توسط ایران در المپیاد جهانی ریاضی/ چینیها برترین شدند

پنجاه و یکمین المپیاد جهانی ریاضی با حضور 96 کشور جهان در شهر آستانه کشور قزاقستان به کار خود پایان داد و تیم المپیاد ریاضی جمهوری اسلامی ایران توانست در این دوره چهار مدال نقره و دو مدال برنز کسب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره کشور چین 6 مدال طلا، روسیه 4 مدال طلا و 2 مدال نقره، آمریکا 3 مدال طلا و 3 مدال نقره، کره جنوبی 4 مدال طلا و 2 مدال نقره و قزاقستان 3 طلا و 2 نقره بدست آوردند.

در این دوره از مسابقات مرتضی اشرفی جو از تهران مدال نقره، حسام الدین رجب زاده اصطهباناتی از اصطهبان مدال نقره، سینا رضایی زارعی از اهواز  مدال برنز، مسعود شفائی ابر از تهران مدال نقره، سعید طیبی از اصفهان مدال برنز و جواد عابدی گزل آباد از تهران مدال نقره بدست آورده اند.

پنجاه و یکمین المپیاد جهانی ریاضی تیرماه امسال در شهر آستانه قزاقستان برگزار شد و تیم المپیاد ریاضی جمهوری اسلامی ایران بامداد پنجشنبه 24 تیرماه به کشور باز می گردند.
کد مطلب 1116646

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