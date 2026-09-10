قیمت کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۱۹ شهریور ۱۴۰۵+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ انجام شد.

در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی در میادین میوه و تره بار می‌آید. در این بازار هر کیلوگرم گوشت مرغ بسته‌بندی هر کیلو گرم ۲۷۵ تا ۳۳۰ هزار تومان، راسته گوساله یک میلیون و ۷۹۰ هزار تومان، شقه گوسفند یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان و هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی بین ۲۴۵ تا ۴۸۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلوگرم محاسبه شده است.

قیمت کالاهای اساسی