مدارس لرستان در آستانه ماه مهر؛ از زخم جنگ تا مطالبه عدالت آموزشی

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: آموزش‌وپرورش لرستان در آستانه سال تحصیلی جدید، تنها با مسئله آغاز دوباره کلاس‌های درس مواجه نیست؛ مجموعه‌ای از مسائلی در حوزه فضاهای آموزشی، توزیع دانش‌آموزان، عدالت آموزشی، ثبت‌نام و مهارت‌آموزی، تصویر پیچیده‌ای از وضعیت تعلیم و تربیت در استان ترسیم کرده است.

تجاوز جنایتکارانه دشمن صهیونی آمریکایی و جنگ تحمیلی اخیر نیز بر این مسائل سایه انداخت و بخشی از زیرساخت‌های آموزشی لرستان را تحت تأثیر قرار داد.

به گفته سید عیسی سهرابی، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان لرستان، دو مدرسه در جریان حملات به‌طور کامل تخریب شدند، ۱۱ مدرسه آسیب‌های جدی و کلی دیدند و ۸۲ مدرسه نیز با آسیب‌های جزئی مواجه شدند؛ با این حال، استفاده از ظرفیت معلمان جهادی برای آماده‌سازی فوری مدارس و آغاز روند تعمیر و اصلاح مدارس آسیب‌دیده، تلاش آموزش‌وپرورش برای جلوگیری از اختلال در جریان آموزش را نشان می‌دهد.

یکی دیگر از مسائلی که والدین و آموزش و پرورش با آن مواجه هستند تعدد و تنوع مدارس و شکل‌گیری تقاضای نامتوازن برای برخی مدارس است؛ در چنین شرایطی، آموزش‌وپرورش استان بر بازگشت به معیار «محدوده جغرافیایی محل سکونت» به‌عنوان مبنای اصلی ثبت‌نام تأکید دارد.

از سوی دیگر، آموزش‌وپرورش لرستان تلاش دارد هنرستان را از یک فضای صرفاً آموزشی به محیطی برای کسب مهارت و تولید تبدیل کند.

گفت‌وگوی مشروح مهر با سید عیسی سهرابی، روایتی از همین سه ضلع مهم است؛ بازسازی پس از جنگ تحمیلی دشمن، تلاش برای تحقق عدالت آموزشی و حرکت از آموزش نظری به سمت مهارت و تولید؛ سه مسئله‌ای که آینده آموزش‌وپرورش لرستان را در سال تحصیلی پیش‌رو تحت تأثیر قرار خواهد داد.

۲ مدرسه لرستان در حملات دشمن به‌طور کامل تخریب شد

سید عیسی سهرابی، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان لرستان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت مدارس و فضاهای آموزشی استان که در جریان جنگ تحمیلی اخیر و حملات موشکی آسیب دیده‌اند، اظهار داشت: لرستان نیز یکی از استان‌هایی بود که به‌صورت جدی درگیر جنگ بود و متأسفانه بخشی از فضاهای آموزشی و تربیتی استان در جریان این حملات آسیب دیدند.

وی افزود: در جریان حملات، دو مدرسه به‌صورت کامل در اثر حملات دشمن صهیونیستی آمریکایی تخریب شدند و ۱۱ مدرسه استان نیز آسیب‌های جدی و کلی دیدند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان ادامه داد: علاوه بر این، ۸۲ مدرسه نیز دچار آسیب‌های جزئی شدند که این آسیب‌ها عمدتاً در حد شکستگی و آسیب‌دیدگی در و پنجره‌ها و موارد مشابه بوده است.

آماده‌سازی فوری مدارس آسیب‌دیده با کمک معلمان جهادی

سهرابی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بازگرداندن مدارس آسیب‌دیده به چرخه فعالیت، تصریح کرد: تمامی مدارسی که در جریان حملات دچار آسیب شده بودند، با استفاده از ظرفیت معلمان جهادی، بلافاصله آماده و شرایط لازم برای ادامه فعالیت آنها فراهم شد.

وی تأکید کرد: تلاش شد با بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای جهادی و همراهی معلمان، وقفه‌ای در روند فعالیت‌های آموزشی مدارس آسیب‌دیده ایجاد نشود و فضاهای آموزشی در سریع‌ترین زمان ممکن آماده شوند.

۱۱ مدرسه آسیب‌دیده در حال اصلاح است

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان لرستان درباره وضعیت ۱۱ مدرسه‌ای که آسیب‌های جدی دیده‌اند نیز گفت: این مدارس توسط اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در حال اصلاح هستند و اقدامات لازم برای بازسازی و رفع آسیب‌های واردشده به آنها در حال انجام است.

سهرابی افزود: در خصوص دو مدرسه نیز هنوز برخی مسائل و فرآیندهای اجرایی و اداری باقی مانده که باید حل‌وفصل شود تا عملیات مربوط به آنها نیز به‌طور کامل وارد مرحله اجرا شود.

خاک‌برداری مدرسه تخریب‌شده بروجرد انجام شد

وی با اشاره به یکی از مدارسی که در جریان حملات تقریباً به‌طور کامل تخریب شده است، بیان کرد: مدرسه‌ای که در بروجرد تقریباً به‌طور کامل تخریب شده بود، اکنون خاک‌برداری آن انجام گرفته و ان‌شاءالله عملیات اجرایی ساخت آن آغاز خواهد شد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان خاطرنشان کرد: بازسازی فضاهای آموزشی آسیب‌دیده، به‌ویژه مدارسی که خسارت جدی دیده‌اند، از جمله موضوعاتی است که با جدیت دنبال می‌شود تا دانش‌آموزان بتوانند در شرایط مناسب به تحصیل خود ادامه دهند.

شهادت تعدادی از دانش‌آموزان و فرهنگیان لرستان

سهرابی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات جنایتکارانه دشمن در جنگ تحمیلی اخیر در بخش آموزش‌وپرورش استان، اظهار داشت: متأسفانه در اثر این حملات تعدادی از دانش‌آموزان استان نیز به شهادت رسیدند و چند نفر از همکاران فرهنگی نیز به مقام شهادت نائل شدند.

وی ادامه داد: آنچه وظیفه مجموعه آموزش‌وپرورش را سنگین‌تر می‌کند، ادامه دادن راه این شهدا است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان لرستان تأکید کرد: امیدواریم بتوانیم با قوت و قدرت، راه شهدا را ادامه دهیم و در مسیر انجام وظایف خود، به‌ویژه در حوزه تعلیم و تربیت دانش‌آموزان، با جدیت بیشتری حرکت کنیم.

تعدد و تنوع مدارس؛ یکی از چالش‌های نظام تعلیم و تربیت

سهرابی در ادامه این گفت‌وگو درباره چالش‌های مربوط به محدوده جغرافیایی ثبت‌نام دانش‌آموزان اظهار داشت: یکی از چالش‌های بزرگ در نظام تعلیم و تربیت، مسئله تعدد و تنوع مدارس است.

وی افزود: در حال حاضر انواع مختلفی از مدارس وجود دارد و معمولاً برخی از این مدارس در بخش‌هایی از شهر و در محدوده‌های جغرافیایی خاص، پرتقاضا هستند و همین موضوع موجب افزایش تقاضا برای ثبت‌نام در این مدارس می‌شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان لرستان ادامه داد: این تعدد و تنوع مدارس به نوعی موجب می‌شود تقاضا به سمت مدارس خاص افزایش پیدا کند و در نتیجه، نوعی بی‌عدالتی آموزشی در محدوده‌های مختلف شهر شکل بگیرد.

تراکم بالای ۴۰ نفر در یک مدرسه و کلاس‌های چندپایه در فاصله کمتر از یک کیلومتر

سهرابی با اشاره به نمونه‌ای از این وضعیت در خرم‌آباد تصریح کرد: در دو محله جغرافیایی که حتی به یکدیگر چسبیده‌اند، شاهد شرایط متفاوتی هستیم؛ به‌گونه‌ای که در یک مدرسه تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها به بیش از ۴۰ نفر می‌رسد، در حالی که با فاصله کمتر از یک کیلومتر، مدرسه‌ای وجود دارد که با کلاس‌های چندپایه و زیر استاندارد مواجه است.

وی تأکید کرد: این وضعیت نشان می‌دهد که باید برای توزیع متوازن دانش‌آموزان در مدارس و استفاده مناسب از ظرفیت فضاهای آموزشی، راهکار اصولی اتخاذ شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان خاطرنشان کرد: سیاست اصولی آموزش‌وپرورش که مقام عالی وزارت نیز آن را دنبال می‌کنند، کاهش تعدد و تنوع مدارس است تا بتوان از ظرفیت شبکه گسترده مدارس در تمامی محدوده‌های جغرافیایی به شکل عادلانه‌تری استفاده کرد.

کاهش تنوع مدارس و توجه به محدوده محل سکونت دانش‌آموزان

سهرابی با اشاره به تغییر رویکرد در نحوه فعالیت برخی مدارس گفت: مدارس هیئت‌امنایی و نمونه دولتی امسال به شکل سابق نخواهند بود و رویکرد آموزش‌وپرورش به سمت کاهش این تنوع و ایجاد شرایط متوازن‌تر در توزیع دانش‌آموزان حرکت می‌کند.

وی افزود: با توجه به اینکه شبکه مدارس آموزش‌وپرورش گسترده است و در تمامی محدوده‌های جغرافیایی مدارس مختلف و در دوره‌های تحصیلی گوناگون وجود دارد، بهترین معیار برای ثبت‌نام دانش‌آموزان همان محدوده جغرافیایی محل سکونت است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان لرستان تصریح کرد: دانش‌آموز باید متناسب با محل زندگی خود در همان محدوده جغرافیایی ثبت‌نام و تحصیل کند؛ چراکه این موضوع می‌تواند به توزیع متوازن‌تر دانش‌آموزان، کاهش تراکم در مدارس پرتقاضا و استفاده بهتر از ظرفیت مدارس موجود کمک کند.

نظارت بر ثبت‌نام خارج از محدوده جغرافیایی

سهرابی در ادامه با اشاره به برخی موارد ثبت‌نام دانش‌آموزان خارج از محدوده جغرافیایی محل سکونت، گفت: بعضاً با استفاده از روش‌هایی که شاید چندان مناسب و پسندیده نباشد، ممکن است دانش‌آموزی برخلاف محدوده جغرافیایی محل سکونت خود در مدرسه‌ای ثبت‌نام شده باشد.

وی تأکید کرد: آموزش‌وپرورش بر این موضوع نظارت و کنترل خواهد داشت تا ثبت‌نام‌ها بر اساس محدوده جغرافیایی و محل سکونت دانش‌آموزان انجام شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان ابراز امیدواری کرد با اعمال نظارت‌های لازم و اجرای سیاست کاهش تنوع مدارس، چالش‌های موجود در زمینه ثبت‌نام دانش‌آموزان و توزیع نامتوازن آنها میان مدارس مختلف برطرف شود و عدالت آموزشی در محدوده‌های جغرافیایی مختلف شهر بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

واگذاری تولید ۲۵ درصد لباس فرم مدارس لرستان به هنرستان‌ها

سهرابی در ادامه درباره طرح آموزش‌وپرورش استان برای واگذاری بخشی از تولید لباس فرم مدارس به هنرستان‌ها و نحوه اجرای این طرح اظهار داشت: آموزش‌وپرورش یک‌سری تکالیف قانونی در حوزه مهارت‌آموزی و توسعه هنرستان‌ها بر عهده دارد که باید در چارچوب برنامه‌های مصوب دنبال شود.

وی افزود: بر اساس قانون برنامه هفتم، در پایان برنامه باید ۵۰ درصد دانش‌آموزان به سمت مهارت‌آموزی و ثبت‌نام در هنرستان‌ها سوق داده شوند و این موضوع یکی از تکالیف آموزش‌وپرورش است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان لرستان ادامه داد: تکلیف قانونی دیگری که بر عهده آموزش‌وپرورش قرار دارد، بر اساس تبصره ۷۵ است که بر حرکت هنرستان‌ها به سمت مهارت‌آموزی و تولید تأکید دارد.

سهرابی تصریح کرد: از نگاه آموزش‌وپرورش، هنرستان زمانی یک هنرستان استاندارد است که دانش‌آموز در کنار کسب مهارت، امکان تولید نیز داشته باشد و بتواند آموخته‌های خود را در عرصه عمل به کار بگیرد.

۲۷ هنرستان دارای رشته طراحی و دوخت

وی با اشاره به ظرفیت موجود در هنرستان‌های استان برای اجرای این طرح بیان کرد: بر همین اساس، بخشی از تهیه لباس فرم دانش‌آموزی به هنرستان‌ها واگذار شده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان گفت: در استان ۲۷ هنرستان داریم که دارای رشته طراحی و دوخت هستند و در آنها هنرآموز، هنرجو و امکانات و تجهیزات لازم وجود دارد و استانداردهای مورد نیاز نیز پیش‌بینی شده است.

سهرابی افزود: با توجه به این ظرفیت‌ها و همچنین وجود مجوزهای قانونی، مقرر شده است ۲۵ درصد لباس فرم دانش‌آموزی استان توسط هنرستان‌ها تولید شود و بخش باقی‌مانده نیز به تولیدی‌های مجاز واگذار خواهد شد.

وی تأکید کرد: این اقدام در راستای استفاده از ظرفیت هنرستان‌ها برای پیوند دادن آموزش‌های مهارتی با عرصه تولید انجام می‌شود تا دانش‌آموزان بتوانند در کنار آموزش، تجربه عملی و تولیدی نیز به دست آورند.

آموزش‌وپرورش رقیب بخش خصوصی نیست

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان لرستان در واکنش به نگرانی‌ها و اعتراضات مطرح‌شده از سوی برخی تولیدکنندگان درباره احتمال ایجاد انحصار در تولید لباس فرم مدارس، اظهار داشت: برخی تولیدی‌ها احساس می‌کردند قرار است در این زمینه انحصار ایجاد شود و در همین رابطه اعتراضاتی نیز مطرح شد که ما این نگرانی‌ها را درک می‌کنیم.

سهرابی تصریح کرد: آموزش‌وپرورش هیچ‌وقت رقیب بخش خصوصی نیست، بلکه خود را در کنار بخش خصوصی می‌داند و معتقد است ظرفیت تولیدکنندگان مجاز باید مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: آموزش‌وپرورش اتفاقاً به راهنمایی و مشورت تولیدی‌های مجاز نیاز دارد و تلاش می‌کنیم تعامل و ارتباط خود را با این بخش بیش از گذشته توسعه دهیم.

استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان مجاز برای ارتقای مهارت دانش‌آموزان

سهرابی با تأکید بر اینکه اجرای این طرح به معنای کنار گذاشتن تولیدکنندگان بخش خصوصی نیست، گفت: در کنار استفاده از ظرفیت هنرستان‌ها، از ظرفیت تولیدکنندگان مجاز نیز استفاده خواهیم کرد و این تعامل می‌تواند در ارتقای مهارت‌های دانش‌آموزان نیز مؤثر باشد.

وی از برگزاری جلسه مشترک با نمایندگان صنف تولیدکنندگان خبر داد و افزود: جلسه مشترکی با نمایندگان این صنف پرتلاش و زحمتکش داشتیم که خوشبختانه در این جلسه به توافق رسیدیم.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر کارها در حال انجام است و امیدواریم این طرح به‌درستی اجرا شود و ضمن استفاده از ظرفیت هنرستان‌ها در حوزه تولید، تعامل و همکاری با تولیدکنندگان مجاز بخش خصوصی نیز ادامه پیدا کند.