جنگ نرم نشانه عقب نشینی دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نوزدهمین مجمع سراسری فرماندهان و مسئولین سپاه جنگ نرم را فرصتی برای پیروزی اسلام و انقلاب دانست و تصریح کرد: جنگ نرمی که دشمن امروز ایجاد کرده است باعث شناخت اسلام و انقلاب در جهان خواهد شد و چون پیام اسلام و انقلاب مبتنی بر فطرت بشر بوده پیروز نهایی این جنگ انقلاب اسلامی است.



سردار نقدی تاکید کرد: امروز دشمن به دنبال این است که در ثبات اداره حکومت و کشور توسط اسلام مشکل ایجاد کند ولی ما شاهد شکست او هستیم.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین به وظیفه سپاه در جنگ نرم اشاره و اظهار داشت: سپاه تنها وظیفه آمادگی دفاعی برعهده ندارد بلکه دفاع از ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی را نیز عهده دار است و در زمان کنونی که تهدید جوانان بوسیله جنگ نرم در برنامه دشمن قرار دارد و هر جوان این کشور امروز به مثابه سوسنگرد و هویزه در دفاع مقدس است و سپاه مقابله با تهدید نرم را در برنامه خود قرار داده است.



سردار نقدی به پیشرفت های علمی کشور توسط بسیجیان اشاره کرد و گفت: سپاه و بسیج می تواند با حرکت اسلامی و علمی خود در جنگ نرم پیروز میدان باشند.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پایان یادآور شد: با تدابیر فرمانده کل سپاه این آمادگی در پاسداران وجود دارد که با استفاده از ظرفیت های فردی سازمانی و تخصصی خود بتوانند بسیج را در جنگ نرم کمک و یاری کنند.