سازمان ملل به ابراز نگرانی در قبال اوضاع لبنان بسنده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سازمان ملل اعلام کرد که حجم انفجارها و تخریب منازل مردم در لبنان توسط رژیم صهیونیستی نگرانی های زیادی را در خصوص وارد آمدن آسیب به زیر ساخت ها و میراث فرهنگی در منطقه به وجود می آورد.

این سازمان بر ضرورت مهار کردن این حملات و دنبال کردن کانال های سیاسی برای حل و فصل مسائل فیما بین تاکید کرد.

این در حالی است که صبح جمعه وقوع یک انفجار مهیب مناطق المنصوری و مجدل زون در جنوب لبنان را لرزاند.

همچنین مقامات صهیونیست اعتراف کردند که برای منفجر کردن مناطقی در جنوب لبنان از جمله یحمر الشقیف از ۷۰۰ تن مواد منفجره استفاده کردند.

لازم به ذکر است که امضای توافق ننگین میان دولت غربگرای بیروت و رژیم صهیونیستی نتوانسته مانع تداوم این حملات اسرائیل شود.