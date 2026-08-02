پیام جلالی در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از مهمترین اقدامات این حوزه اعزام کاروانهای سلامت به مناطق کمبرخوردار بوده است، افزود: در سهماهه نخست امسال، ۱۴ کاروان سلامت با حضور پزشکان، نیروهای درمانی و داوطلبان به مناطق هدف اعزام شدند و خدمات پزشکی، دارویی، درمانی و آموزشهای امدادی را به ساکنان این مناطق ارائه کردند.
وی با اشاره به فعالیتهای گسترده داوطلبان هلالاحمر ادامه داد: در این بازه زمانی، ۳۳۱ پروژه و برنامه داوطلبانه در سطح استان اجرا شد که بخش مهمی از آن در راستای ارتقای سلامت، کاهش آسیبهای اجتماعی و حمایت از اقشار نیازمند بوده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کردستان همچنین از توزیع ۷۴۶ بسته حمایتی میان خانوادههای کمبرخوردار خبر داد و گفت: این بستهها در قالب طرحهای معیشتی و با هدف کمک به خانوارهای آسیبپذیر در شهرستانهای مختلف استان توزیع شده است.
اهدای خون و امانت تجهیزات پزشکی به نیازمندان
جلالی با اشاره به دیگر اقدامات شاخص حوزه داوطلبان بیان کرد: اجرای ۵۲ برنامه نیابت، اهدای ۲۲۵ واحد خون توسط داوطلبان و امانتدهی یکهزار و ۱۱۰ قلم تجهیزات پزشکی به بیماران نیازمند از جمله خدماتی است که در این مدت انجام شده است.
وی برپایی ۱۲۰ ایستگاه سلامت در سطح استان را از دیگر برنامههای مهم هلالاحمر عنوان کرد و افزود: این ایستگاهها با هدف ارائه خدمات سلامتمحور، آموزشهای پیشگیرانه و پایش سلامت شهروندان فعالیت داشتهاند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کردستان همچنین از فعالیت ۲ هزار و ۳۲۷ صندوق جمعآوری کمکهای مردمی خبر داد و اظهار کرد: مشارکت خیران و مردم نیکاندیش در این بخش، پشتوانه ارزشمندی برای توسعه خدمات بشردوستانه هلالاحمر در استان بوده است.
جلالی در پایان با قدردانی از همراهی داوطلبان و خیران تأکید کرد: تداوم خدمترسانی مؤثر به مردم، توسعه فعالیتهای داوطلبانه و گسترش برنامههای بشردوستانه از مهمترین اولویتهای جمعیت هلالاحمر کردستان در ادامه سال خواهد بود.
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