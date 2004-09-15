به گزارش گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، وي در اين ديدار با اشاره به مقاله‌اي كه در يكي از نشريات استان سيستان چاپ شد، خاطر نشان كردند: مقاله‌اي در يكي از نشريات به چاپ رسيد كه من آن را مطالعه كردم و با دلايل خود قصد داشت جريان حمله به بيت حضرت زهرا ـ س ـ، آتش زدن در خانه و شهادت ايشان را دروغ جلوه دهد. وقتي من آن را كاملاً مطالعه كردم به يك مطلب كلي دست يافتم آن كه اينها قصد دارند شيعه را تضعيف و حقايق را تحريف كنند و آن را از حضرت زهرا ـ س ـ شروع كرده‌اند.



آيت الله فاضل لنكراني افزودند: البته اين جريان در همين جا ختم نمي‌شود چون حضرت زهرا ـ س ـ محور است، مادر امامان شيعه است و ايشان اولين شهيده راه ولايت مي‌باشند و من واقعاً احساس خطر كردم و براي باشكوه برگزار شدن ايام شهادت بانوي دو عالم اطلاعيه‌اي صادر كردم كه توسط صدا و سيما نيز به صورت تقطيع شده خوانده شد و آن را براي ائمه جمعه نيز فرستادم و گفتم شايسته است در اين روز عاشورايي به پا كنيد و اين امر مفيد واقع شد.



وي با اشاره به مصائب حضرت زهرا ـ س ـ دخت گرامي پيغمبر ـ ص ـ يادآور شدند: بدون ترديد هرگاه انسان تعبيراتي را كه در خصوص مصائب ايشان است مي‌خواند، ( اگر با ادبيات عرب آشنا باشد) تعبيرات بسيار جانگداز است به عنوان مثال حضرت امير ـ ع ـ خطاب به پيامبر ـ ص ـ مي‌فرمايند: « اي پيامبر از فاطمه بخواه تا براي تو بگويد كه همه مردم را بر ضد حضرت فاطمه‌ ـ س ـ بسيج كرده بودند».



اين مرجع تقليد هدف حمله دشمنان اسلام به بانوي دو عالم و دخت گرامي پيامبر ـ ص ـ را كوبيدن اهل بيت ـ ع ـ و همه ائمه ـ ع ـ برشمرد و متذكر شد : تمام اينها نقشه‌هاي دشمن است كه ريشه خارجي هم دارد. پول خرج مي‌كنند تا زمينه انحراف جوانان را بوجود آورند و رابطه آنها با روحانيت به كلي منتفي شود و يا با روحانيت صالح كه هم متدين باشد و آشنا به اسلام قطع شود. زيرا روحاني زياد داريم كه چهره ظاهر يك روحاني را دارد ولي به مسائل اسلامي آشنا نيست.



وي مهمترين مسئله عراق را تبليغات سوء استكباري بر ضد فرهنگ ناب اسلامي دانست و هشدار داد: امروز در عراق مسئله بالاتر از كشتن مردم و غارت نفت و هتك حرمت عتبات مقدس است، در يك سال اخير امريكايي‌ها فرهنگ خودشان را در بين جوانان گسترش داده‌اند، فرهنگ آنها مخالفت با اسلام و روحانيت است. بتدريج كاري مي‌كنند كه جوانان خودشان به كربلا و نجف نروند و ديگر نيازي به خراب كردن آنها نيست. زيرا عقايد را خراب مي‌كنند و اين بزرگترين خسارتي است كه در عراق به عراقي‌ها وارد مي‌شود و كسي هم توجه به آن ندارد.



وي انقلاب اسلامي ايران را يك انقلاب فرهنگي ارزيابي كردند و افزودند: انقلاب ما با ديگر انقلاب‌هاي دنيا متفاوت است، زيرا انقلاب ما به عنوان انقلاب فرهنگي، اسلامي و شيعي مطرح بود. آيا انقلاب براي ما ايجاد وظيفه نمي‌كند كه فرهنگش را حفظ كنيم؟ در غير اين صورت چه فرقي بين انقلاب ما با ديگر انقلاب‌ها وجود دارد؟



آيت الله فاضل لنكراني در خصوص حفظ وحدت بين شيعه و سني گفتند: هدف و مقصود امام راحل كه دائماً مي‌گفتند وحدت اين بود كه تمام قدرت‌هاي اسلامي به يك قدرت واحد تبديل شوند تا در برابر رژيم صهيونيستي و امريكا بايستند؛ وحدت اين است نه اين كه شيعه برود سني شود ولي بعضي از مسئولان ما روي بي‌توجهي يا عدم دقت كافي در مسائل خيال مي‌كنند وحدت يعني اگر سني مسجد بسازد به او كمك شود و همه امكانات در اختيارش باشد ولي شيعه بخواهد مسجد بسازد او را اذيت كنند.



استاد دروس خارج حوزه علميه قم ادامه داد: لازمه انقلاب ما اين است كه از اين قبيل سمينارها و برنامه‌هاي فرهنگي در كنار روضه‌ها برگزار گردد تا اساس انقلاب حفظ شود. ايشان در پايان متذكر شدند: آن چيزي به انقلاب ما امتياز داده، بعد فرهنگي آن است و بايد آن را حفظ كنيم ولي متأسفانه در اين زمينه ضعيف عمل شده است.