توقف غیرکارشناسی پروژه/ مدیرعامل کیش:با هیچ شرکتی قرارداد نداریم

مجتبی قرائیان به خبرنگار مهر گفت: قرار بود این شرکت با همکاری تعدادی از پزشکان مجرب داخل و خارج کشور بیمارستان 200 تخته خوابی توریستی و بین المللی کیش را به همراه مجموعه آب درمانی و یک هتل در جزیره کیش احداث کند.

وی با بیان اینکه در محل احداث این بیمارستان که از 12 سال پیش هشت میلیارد تومان هرینه آن شده مصالح زیادی بلاتکلیف مانده بود افزود: در سال 86 تعداد زیادی از کارشناسان فنی و پزشکی ایرانی و اروپایی از محل احداث این بیمارستان بازدید کردند و قرار شد پزشکان و اساتید برنامه جامعی برای تکمیل این پروژه به سازمان منطقه آزاد کیش ارائه کنند تا پیرو آن بحث ساخت یک بیمارستان بین المللی در قالب طرح دانش و سلامت تدوین شود.

وی ادامه داد: در طرح " شهر دانش و سلامت" یک بیمارستان 200 تخته خوابی، یک هتل با ظرفیت هزار و پانصد نفر برای اسکان همراهان بیمار و مجموعه آبدرمانی و مراقبتهای پزشکی بعد از عمل تعریف شده بود. هزینه این طرح 350 میلیارد تومان برآورد شد که گروه بیمارستان سازان داخل و خارج کشور با همکاری یک شرکت بازرگانی بین المللی پرداخت آن را قبول کردند.

قرائیان افزود: در همان سال تعدادی از معاونان وقت سازمان منطقه آزاد کیش در مورد این طرح اظهارنظر کردند و در نهایت به بهانه اجرای طرح درازمدت و جامع 6 ساله و پنجساله این پروژه به معاونت پزشکی دانشگاه تهران منتقل شد.

قرائیان با اعلام اینکه تیم پزشکی بررسی کننده پروژه بیمارستان بین المللی و توریستی کیش به کشورهای خود برگشتند گفت: در سال جاری با توجه به نامه نگاریهای مختلف با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش دوباره برای این پروژه برنامه ریزی شد اما با وجود پیگیریهای زیاد همانند چند سال پیش دوباره گفتند که طرحهای بیمارستان کیش را برای سازمان منطقه آزاد بفرستید.

وی اضافه کرد: در حال حاضر نماد ساختاری صوری تنها چیزی است که از ساختمان بیمارستان توریستی کیش به جای مانده است. چون سیستمهای داخلی و فنی این بیمارستان به هیچ وجه با ساختار فنی بیمارستان سازی که مد نظر بود مطابقت ندارد و یک طبقه از آن هم فنس بندی شده که نقشه بندی اتاق را به خوابگاه دانشجویی و مسافرخانه شبیه کرده است. بنابراین اگر قرار باشد در آن مکان بیمارستانی ساخته شود باید کل آن ساختمان را خراب کرد در حالی که مصالح زیادی در آنجا هزینه شده است.

قرائیان گفت: متاسفانه پروژه های فوق تخصصی و بین المللی، ملی و منطقه ای که در کیش دنبال شده بود به دست افرادی افتاد که تخصصی در آن حوزه نداشتند.

مجتبی قرائیان هدف از ساخت بیمارستان بین المللی و توریستی کیش را جلوگیری از خروج ارز ناشی از درمان بیماران در خارج کشور و درمان بیمارانی که قصد خروج از کشور را دارند عنوان کرد و گفت: پزشکان ایرانی شریک در ساخت این بیمارستان قصد دارند تا تمام امکانات پزشکی و آخرین دستاوردهای عملی و پزشکی را در این بیمارستان بکار گیرند.

سازمان منطقه آزاد کیش با هیچ شرکتی قرارداد ندارد

اما محمدعلی محبی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درباره علت متوقف ماندن بیمارستان کیش به خبرنگار مهر گفت: در چهار دوره مدیریت قبلی سازمان منطقه آزاد کیش موضوع ساخت بیمارستان توریستی درمانی مطرح بود اما پس از مدتی با توجه به تغییرات سازمانی و نداشتن توجیه اقتصادی این طرح در سالهای 84 و 85 متوقف ماند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: گزینه های مختلفی به سازمان منطقه آزاد کیش برای ساخت این پروژه توسط بخش دولتی، بخش خصوصی و دانشگاهها پیشنهاد شد و از سه ماه گذشته که به سمت مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شدم تکمیل این پروژه را در دستور کار قرار دادم. چون این پروژه یک سرمایه ملی بود و از سوی دیگر نیز با توجه به این که اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد در جزیره کیش برگزار می شود بنابراین به یک بیمارستان مجهز برای درمان احتمالی مهمانان احتیاج است.

محبی درباره اینکه آیا در مجموعه شهر دانش و سلامت مورد نظر سازمان منطقه آزاد ساخت هتل و مجموعه آبدرمانی نیز دیده شده گفت: جزیره کیش هتلهای خوب و درجه یک زیادی دارد بنابراین ضرورتی برای ساخت هتل در این پروژه وجود ندارد.

وی تصریح کرد: بنابراین معتقدیم زمانی که یک گروه توریست درمانی وارد کشور می شوند باید همه حوزه های گردشگری مانند هتلداران از آن بهره مند شوند. اما اگر قرار بود این پروژه در تهران ساخته شود حتما به هتل و مراکز خدماتی دیگر در کنار این بیمارستان احتیاج داشت.

وی ادامه داد: تا به حال با چند گروه دولتی و خصوصی با شرط واگذاری قطعی یا مشارکتی و گرایش توریست درمانی مذاکره کرده ایم و در آینده نزدیک این طرح را به نتیجه خواهیم رساند.

محبی با تاکید بر این که نمی توان بیمارستان توریستی کیش را دانشگاهی اداره کرد توضیح داد: بیمارستانهای آموزشی و پزشکی باید بیماران مختلف و زیادی داشته باشند اما در جزیره کیش به دلیل کمی جمعیت این امکان وجود ندارد.

محبی از سرمایه گذاران دعوت کرد که طرحهای اجرایی خود را درباره ساخت بیمارستان 200 تخته خوابی کیش به سازمان ارایه کنند تا در صورت موافقت این پروژه اجرایی شود.

وی در پاسخ به اینکه چه تضمینی برای واگذاری طرح سرمایه گذاران بیمارستان توریستی کیش به شرکتهای طرف قرارداد با سازمان منطقه آزاد وجود دارد گفت: این سازمان با هیچ شرکتی قرارداد ندارد.