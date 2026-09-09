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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۱۶

گالیکش دوباره صحنه حضور همدلی مردم شد

گالیکش دوباره صحنه حضور همدلی مردم شد

گالیکش- مردم گالیکش باحضور در تجمع شبانه، بار دیگر جلوه ای از حضور و همبستگی خود را به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6941817

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