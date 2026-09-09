https://mehrnews.com/x3d2dL ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۱۶ کد مطلب 6941817 استانها گلستان استانها گلستان ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۱۶ گالیکش دوباره صحنه حضور همدلی مردم شد گالیکش- مردم گالیکش باحضور در تجمع شبانه، بار دیگر جلوه ای از حضور و همبستگی خود را به نمایش گذاشتند. دریافت 5 MB کد مطلب 6941817 کپی شد مطالب مرتبط تبریز همچنان در میدان؛ ۱۹۲ شب بیعت با رهبری و خونخواهی رهبر شهید ورمقانی: حضور مردم در میدان پشتوانه نظام و رزمندگان است اجتماع مردم سنندج تجلی وحدت و همدلی صد و نود و دومین شب اجتماع مردم اسفراین برچسبها گلستان گالیکش تجمع مردمی
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