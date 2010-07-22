اختتامیه "هزاران ختم قرآن کریم" در حرم عبدالعظیم (ع) برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهرری،‌ جشن میلاد نور و مراسم اختتامیه دهمین دوره هزاران ختم قرآن کریم به نیت سلامتی و فرج حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، با تلاوت آیات وحی توسط استاد سعید طوسی آغاز و در ادامه آقای احمد زین العابدین فرد به قرائت دعای آل یاسین می پردازد.

اجرای تواشیح از سوی گروه ضحی برنامه بعدی این مراسم خواهد بود.

سخنران جشن میلاد نور، حجت الاسلام آقای سید حمید میرباقری، پس از مدیحه سرایی آقای داود شفیعی به ایراد سخن خواهد پرداخت.

قرائت دعای ختم قرآن به مناسبت هزاران ختم قرآن کریم در دهمین دوره اجرای طرح هزاران ختم قران کریم به نیت سلامتی و فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در آستانه اذان مغرب و عشا و اهداء جوایز به 14 تن از شرکت کنندگان مراسم که هم نام القاب حضرت امام مهدی و مادر آنحضرت علیهما السلام هستند و همچنین اهدا جوایز به 14 نفر از سایر شرکت کنندگان در مراسم جشن میلاد نور، از دیگر برنامه های این مراسم خواهد بود.