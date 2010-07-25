به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم شنبه دوم مردادماه ضمن قدردانی از تلاش‌های روز افزون هنرمندان در عرصه‌های مختلف گفت: هنرمند دارای جایگاه ویژه و منحصر به فردی است که مهمترین آن پیوند دادن قلوب ملت‌ها است. هدف از برگزاری اینگونه مراسم تجلیل از هنرمندانی است که با خلق آثار فاخر خود موجب همبستگی بین ملت‌ها می‌شوند.



وی هنر را موهبتی الهی و خدادادی دانست که در کنار یک عمر تلاش و مرارت به دست می‌آید و می‌بایست قدردان این رتبه خدادادی بود. حسینی خاطرنشان کرد: اعتبارات کنونی عرصه فرهنگ و هنر کافی و در خور شأن و منزلت هنر ما نیست و امیدواریم به زودی اعتباراتی در خور شأن و منزلت هنرمندان و هنر این کشور در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اتفاقات رخ داده در معاونت هنری طی چند ماه اخیر را حائز اهمیت دانست و گفت: انتظار داریم هر چه زودتر بسته نهایی و پیشنهادات این مجموعه برای حوزه‌های مختلف تعیین و با دید کارشناسی تعریف شود تا هر چه زودتر آن را به دولت تقدیم کنیم. باید تلاش کرد تا در عرصه‌های مختلف هنری حضور هنرمندان پر رنگ‌تر شود و اعزام گروه‌های هنری به خارج از کشور برای معرفی فرهنگ و هنر ایرانی و اسلامی بیش از پیش باشد.







در ادامه این مراسم حمید شاه‌آبادی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم هنرمند را انسانی شریف دانست که از یک سو رو به کمال و از سوی دیگر توجه ویژه‌ای به فضای درونی، روحی و اندیشه‌گی خویش دارد. وی افزود: توسعه هنر سرلوحه برنامه‌های معاونت هنری است که محقق شدن آن تنها مستلزم همدلی با هنرمندان عرصه‌های مختلف است.



شاه‌‌آبادی منزلت هنرمندان در پیشرفت و رساندن جایگاه هنری کشور به قله‌های ترقی و کمال را با خلق آثار بدیع هنری منزلتی دست نیافتنی دانست که هر انسانی به آن رتبه نخواهد رسید. وی ادامه داد: از هنرمندان خواستاریم تا با همدلی، همفکری و هم‌اندیشی تلاش کنند عرصه هنر کشور با رویکردی مترقی به پیش برود و با رابطه‌ای صمیمی بین خود و خادمانشان در معاونت هنری موجب تحول در این عرصه شود.



در پایان این مراسم 18 نفر از هنرمندان عرصه موسیقی،‌ تجسمی و نمایش نشان درجه یک و دو هنری را دریافت کردند. در عرصه نمایش داود رشیدی، بهروز غریب‌پور و احمد سپاسدار نشان درجه یک هنری و عزت‌الله مهرآوران، علی رضایی و غلامرضا میرمعنوی نشان درجه دو هنری را دریافت کردند.



در عرصه موسیقی هم نشان درجه یک هنری به مهدی آذرسینا، عفت هاشمی موسوی و‌ رحمت افشار و نشان درجه دو هنری به ویدا نهرودی، بزرگمهر ستاری و طهمورث شاهرخی اهدا شد. مجید جلیل رسولی، حسین محجوبی اصل و محمدعلی رجبی از هنرمندان عرصه تجسمی بودند که در این مراسم نشان درجه یک هنری و علیرضا کریمی صارمی، نادر قشقایی و کیومرث قورچیان هم نشان درجه دو هنری را دریافت کردند.