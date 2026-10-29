دستگیری ۳ سارق در دورود و کشف ۲۴ فقره سرقت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان طهر امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت، مأموران کلانتری ۱۱ دورود با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی، سه سارق را شناسایی کردند و در چند عملیات غافلگیرانه، آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

کشف اموال مسروقه و اعتراف به ۲۴ فقره سرقت

وی افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقادیری اموال مسروقه از جمله ۲۰۰ کیلوگرم برنج و کابل‌های برق و مخابرات کشف شد.

فرمانده انتظامی دورود ادامه داد: متهمان در جریان تحقیقات پلیسی به ارتکاب ۲۴ فقره سرقت از مشاعات ساختمانی، منازل، کابل‌ها و محتویات خودرو اعتراف کردند.

درخواست پلیس از شهروندان

نوریان با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضایی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.