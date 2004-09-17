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۲۷ شهریور ۱۳۸۳، ۱۱:۲۰

يك استاد فلسفه تصريح كرد:

خطر جزميت ، پست مدرنيسم جزمي ستيز را هم تهديد مي كند

تري ايگلتن استاد ادبيات و فلسفه دانشگاه منچستر با اذعان به اين نكته كه مهمترين دغدغه پست مدرنيسم جزميت ستيزي است تصريح كرد كه در موقعيت كنوني خود جزميت انديشي مشخصه پاره اي از متفكران پست مدرن شده است.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" به نظر ايگلتن رد فراروايت از سوي بسياري از پست مدرن ها تنها ويژگي آنها نيست و آنها  در مقابل،  راه حلهايي چون فراروايت جزيي يا كثرت روايتها را ارايه مي كنند كه خود اين دو شق قطعي و مسلم نيستند اما آنها به گونه اي سخن مي رانند كه گويي مشي خودشان قطعي و متقن است.
وي  تصريح مي كند كه يكي از مهمترين مشكلاتي كه فراروي مشي بسياري از فيلسوفان پست مدرن وجود دارد ابهام مفهومي و زباني آنهاست. مسئله اي ديگر هم كه البته بسياري از منتقدان پست مدرن بر آن تاكيد كرده اند خود ابطالي گزاه هاي ابراز شده از سوي پست مدرن هاست. اگر ما به نسبيت گزاره ها باور داشته باشيم خود گزاره مربوط به اين گزاره ها هم  كم و بيش به نسبيتي دچار مي شوند.  


 

کد مطلب 112391

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