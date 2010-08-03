1800 روستای آذربایجان غربی فاقد دهیاری هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جواد محمودی عصر سه شنبه در مراسم معارفه سرپرست جدید دفتر امور روستایی استانداری آذربایجان غربی بابیان اینکه از مجموع سه هزار روستایی آذربایجان غربی در بیش از یکهزار و 200 روستا دهیاری تاسیس شده، بیان داشت: پروژه های عمرانی اجرایی توسط دهیاران، در عمران و آبادانی روستا تاثیر بسزایی داشته که باید با ارائه آموزش های لازم و نظارت مستمر زمینه های افزایش بهره وری در این حوزه را ارتقا داد.

وی با بیان اینکه بهره مندی از امکانات خدماتی نظیر آب شرب، شبکه مخابرات، راه دسترسی مناسب و برق و فضاهای آموزشی و تولید در روستا متحول شده، بر اصلاح ساختار نظارتی و مدیریت طرحهای عمرانی در روستاها، برنامه ریزی بر تقویت شرکتهای تعاونی ویژه دهیاریها و آموزش دهیاران در نحوه اجرای پروژه، جلب مشارکت روستائیان در مدیریت روستا و اجرای طرحهای درآمدزا برای دهیاری تاکید کرد.

در ادامه این جلسه حسین داننده به عنوان سرپرست دفتر امور روستایی استانداری آذربایجان غربی معرفی شد.

