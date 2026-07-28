به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قربانی شامگاه سه‌شنبه در همایش تخصصی دهیاران پنج شهرستان قائم‌شهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، جویبار و سیمرغ اظهار کرد: اعتبارات اختصاص‌یافته به دهیاری‌های استان مازندران نسبت به گذشته دو برابر شده و علاوه بر سهمیه‌های مصوب، ماشین‌آلات حمل پسماند، راهسازی و تجهیزات خدماتی بیشتری نیز به دهیاری‌های این استان اختصاص خواهد یافت.

وی با بیان اینکه تقویت توان خدمات‌رسانی در روستاها از اولویت‌های دولت است، افزود: برای اجرای طرح‌های عمرانی درآمدزا و همچنین تأمین تجهیزات مورد نیاز دهیاری‌ها، تسهیلات کم‌بهره با نرخ سود هشت درصد در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به مطالبات دهیاران در حوزه امنیت شغلی تصریح کرد: لایحه ساماندهی وضعیت استخدامی دهیاران باسابقه و همچنین اصلاح وضعیت بیمه و تأمین اجتماعی آنان با همکاری دولت و مجلس در دست پیگیری قرار دارد.

در ادامه این همایش، نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی نیز امنیت شغلی و برخورداری دهیاران از پوشش کامل بیمه‌ای را از مهم‌ترین مطالبات این قشر دانست و گفت: این موضوع باید با حمایت‌های قانونی به سرانجام برسد.

ضرورت ایجاد منابع درآمدی پایدار برای دهیاری ها

علی کشوری همچنین بر ضرورت ایجاد منابع درآمدی پایدار برای دهیاری‌ها تأکید کرد و افزود: تشکیل کارگروهی تخصصی برای تدوین و اجرای طرح‌های درآمدزا، به‌ویژه در بخش گردشگری روستایی، می‌تواند ضمن کاهش وابستگی دهیاری‌ها به اعتبارات دولتی، زمینه جذب سرمایه‌گذاری و کاهش بروکراسی اداری را فراهم کند.

عمران عباسی، دیگر نماینده مردم این حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به نقش دهیاری‌ها در اجرای طرح‌های عمرانی روستاها، اظهار داشت: دهیاری‌ها در اجرای طرح‌های هادی، تعریض معابر و توسعه زیرساخت‌های روستایی نقش مؤثری دارند و این اقدامات می‌تواند به کاهش مهاجرت و تقویت مهاجرت معکوس منجر شود.

وی تأخیر برخی دستگاه‌های اجرایی در پرداخت سهم اعتبارات پروژه‌های روستایی را از عوامل کندی اجرای طرح‌ها عنوان کرد و خواستار تأمین هرچه سریع‌تر ماشین‌آلات خدماتی، تجهیزات آتش‌نشانی و امکانات مدیریت پسماند برای روستاهای این پنج شهرستان شد.

فرماندار قائم‌شهر نیز در این همایش با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست، بررسی مسائل و چالش‌های توسعه روستاها است، گفت: دهیاران به عنوان مدیران خط مقدم خدمت‌رسانی، نقش مهمی در اجرای پروژه‌های عمرانی، خدماتی و توسعه متوازن مناطق روستایی بر عهده دارند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، جویبار و سیمرغ خاطرنشان کرد: قرار گرفتن این منطقه در مسیر تردد مسافران و زائران، ضرورت توجه ویژه در تخصیص اعتبارات ملی و توسعه زیرساخت‌های خدماتی و گردشگری را دوچندان کرده است.