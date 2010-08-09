به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ساخت این آموزشکده به مساحت هفت هزار و 400 متر مربع صبح دوشنبه در علی آبادکتول آغاز شد.

سرپرست حوزه سما واحد دانشگاهی علی آباد کتول در این زمینه گفت: با توجه به گسترش روزافزون علم و فناوری در جهان پویای کنونی ، فراهم کردن شیوه های متنوع فراگیری علم و دانش در جوامع انسانی یکی از عوامل انکارناپذیر در توسعه آموزش عالی کشور است.

علیرضا مزیدی با اشاره به برنامه های چشم انداز توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، گسترش عرصه آموزش فنی و حرفه ای در کشور را یکی راهکارهای گسترش و اعتلای دانش و پژوهش در کشور عنوان کرد که زیربنای مناسب برای ایجاد و انتقال تکنولوژی را فراهم خواهد کرد.

وی اظهار داشت: هدف از تاسیس آموزشکده سما در علی آباد کتول پاسخگویی به یکی از نیازهای اساسی جامعه یعنی آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای به نسل جوان و بدنبال آن افزایش ضریب اشتغالزایی بوده است.

مزیدی خاطرنشان کرد: پس از خرید زمین به متراژ 14 هزار مترمربع در بهترین منطقه شهرستان و با عنایت به تاکید محمدرضا مقدم ، ریاست منطقه 10 دانشگاه ازاد اسلامی مبنی بر ساخت فضای آموزشی استاندارد و مناسب، نسبت به تهیه نقشه های پروژه به متراژ هفت هزار و 400 مترمربع در سه طبقه شامل 14 کلاس به همراه 24 اتاق شامل آزمایشگاه ، سایت کامپیوتر ، اداری و آمفی تئاتر اقدام شد.

سرپرست حوزه سما واحد علی آباد کتول اظهار داشت: آموزشکده سما علی آباد کتول با دارا بودن رشته های کامپیوتر، مکانیک خودرو، الکتروتکنیک، الکترونیک، معماری، حسابداری، تربیت بدنی، اموراداری، گرافیک و نقاشی زمینه همکاری دانشجویان علاقه مند را فراهم کرده و با اختیار قرار دادن امکانات موجود در آموزشکده زمینه بروز خلاقیتها و استعدادهای آنان را ایجاد کرده است.