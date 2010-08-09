به گزارش خبرگزاری مهر، این کانون از برگزیدگان دوره‌های گوناگون جشنواره‌های کتاب و پایان‌نامه‌ سال دانشجویی و پژوهش برتر دانشجویی تشکیل شده است که جشنواره‌های آن هر سال با معرفی نخبگان دانشجو از سوی جهاد دانشگاهی برگزار می‌شود.



کانون برگزیدگان می‌تواند علاوه بر مشارکت در برگزاری بهتر این جشنواره‌ها، به عنوان یک نهاد مستقل، محملی را برای هم‌افزایی توانمندی‌های شایستگی‌های دانش‌آموخته نخبه فراهم کند.



امیر کامران کیامهر دبیر این کانون مهم‌ترین رسالت کانون را از یک سو برقراری ارتباط میان اعضا و از سوی دیگر ارتباط با دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی با هدف استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی اعضا خواند.



وی همچنین با اشاره به این که برگزیدگان این جشنواره‌ها تاکنون به دلیل نداشتن تشکلی مشخص، مورد بی‌مهری‌ قرار گرفته و آنگونه که شایسته بوده مورد حمایت و توجه نهادهای مربوطه قرار نگرفته‌اند، پیگیری خواسته‌های این نخبگان دانشجویی را از دیگر اهداف کانون برگزیدگان برشمرد.



کانون برگزیدگان جشنواره‌های کتاب و پایان‌نامه سال دانشجویی از سال 86 با دعوت چند نفر از برگزیدگان منتخب دوره‌های نهم و دهم جشنواره‌های پایان‌نامه و پژوهش برتر دانشجویی کشور، تحت عنوان هیئت موسس شکل گرفته است.