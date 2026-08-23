به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، این مطالعه نشان میدهد که آنتیبیوتیک گلادیولین میتواند کاندیدا آلبیکنس را از شکل تهاجمی و آسیبرسان به بافت خود به شکل مخمر کمضررتر خود تغییر دهد.
پروفسور «آنا تراون»، نویسنده اصلی این مطالعه از دانشگاه موناش استرالیا، گفت: «آلبیکنس به قارچ اجازه میدهد تا به بافت انسان نفوذ کرده و به آن آسیب برساند و بیوفیلمهای مقاوم به دارو تشکیل دهد که منجر به عفونتهای خطرناک میشود.»
تراون گفت: «ما کشف کردهایم که گلادیولین به طور مؤثر این رفتار تهاجمی را خاموش میکند و قارچ را به حالت مخمر کمضررتر خود بازمیگرداند.»
او افزود که این روش، با خلع سلاح کردن قارچ، به جای کشتن آن، راه متفاوتی برای کنترل عفونتهای قارچی ارائه میدهد.
محققان دانشگاه موناش و دانشگاه وارویک در بریتانیا دریافتند که گلادیولین متابولیسم قارچ را تغییر میدهد و باعث میشود گلوکز را سریعتر مصرف کند و آن را مجبور به بازگشت به حالت مخمر کمتهاجمیتر خود کند.
این یافتهها نشان میدهد که مولکولهای باکتریایی طبیعی مانند گلادیولین میتوانند با تقویت داروهای ضد قارچ موجود و خاموش کردن یکی از رفتارهای کلیدی بیماریزای قارچ، با قارچهای خطرناک مقابله کنند.
محققان گفتند که گلادیولین میتواند به داروهای موجود کمک کند تا پاتوژنهای قارچی خطرناک، از جمله بیوفیلمهای مقاوم به دارو روی دستگاههای پزشکی را از بین ببرند، در حالی که دوزهای پایینتر و کمسمیتر داروهای ضد قارچ را مجاز میدانند.
عفونتهای قارچی سالانه جان حدود دو میلیون نفر را در سراسر جهان می گیرد، در حالی که گزینههای درمانی همچنان محدود هستند.
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