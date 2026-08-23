۵ عامل پُرخطرِ قابل اصلاح در پیشگیری از حملات قلبی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز تودی، یک مطالعه جدید با اشاره به ارتباط بین عوامل خطر قابل اصلاح و تجمع پلاک‌ها در شریان‌های کرونری، به چگونگی تغییر خطر ابتلا به رویدادهای قلبی نامطلوب مانند حملات قلبی توسط برخی از عوامل خطر قلبی عروقی، مانند حملات قلبی، پرداخته است.

محققان موسسه قلب و عروق بریگام ماساچوست، بررسی ارتباط بین عوامل خطر قابل اصلاح و غیر قابل اصلاح و میزان و انواع پلاک‌های یافت شده در سه شریان کرونری اصلی را آغاز کردند.

پزشکان بالینی مدت‌هاست که از عواملی که می‌توانند بر خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی افراد تأثیر بگذارند، آگاه هستند.

این عوامل شامل عوامل قابل اصلاحی هستند که افراد می‌توانند آنها را تغییر دهند، مانند فشار خون بالا، چاقی و سیگار کشیدن. همچنین شامل عوامل غیر قابل اصلاحی هستند که افراد نمی‌توانند آنها را تغییر دهند، مانند سن، جنسیت و سابقه خانوادگی بیماری عروق کرونر.

مطالعه جدید، با بررسی همه این عوامل خطر در کنار هم، رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است تا ببیند چگونه تعداد عوامل خطر موجود ممکن است با تشکیل پلاک مرتبط باشد.

محققان تصویربرداری توموگرافی انسجام نوری (OCT) ۱۳۱ بیمار در بیمارستان عمومی ماساچوست که قبلاً درمانی برای شریان‌های کرونری مسدود یا تنگ شده دریافت نکرده بودند، بررسی کردند.

OCT یک تکنیک تصویربرداری با استفاده از نور نزدیک به مادون قرمز است که می‌تواند تصاویر مقطعی بسیار دقیقی از رگ‌های خونی ارائه دهد.

سپس محققان بررسی کردند که آیا ارتباطی بین پلاک‌های موجود در عروق کرونر با عوامل خطری که شرکت‌کنندگان داشتند، وجود دارد یا خیر.

نویسندگان مطالعه دریافتند که با افزایش تعداد عوامل خطر، تعداد پلاک‌های قابل مشاهده در تصویربرداری OCT نیز افزایش می‌یابد.

آنها همچنین تعداد بیشتری از یک نوع خاص پلاک، معروف به فیبروآترومای کلاهک نازک، مشاهده کردند. این نوع پلاک به عنوان یک نوع پلاک پرخطر یا آسیب‌پذیر شناخته می‌شود که احتمال بیشتری دارد که نسبت به سایر انواع پلاک ها، باعث ایجاد حوادث قلبی نامطلوب مانند حملات قلبی شود.

تعداد بیشتر عوامل خطر همچنین با تعداد بیشتری از نوع دیگری از پلاک‌های آسیب‌پذیر مرتبط بود: پلاک‌های غنی از لیپید.

در میان شرکت‌کنندگانی که حداقل ۴ عامل خطر قابل اصلاح داشتند، از هر ۲ پلاک، ۱ مورد فیبروآتروما با کلاهک نازک و از هر ۵ مورد، ۴ مورد پلاک‌های غنی از لیپید بودند.

دکتر «ایک-کیونگ جانگ»، نویسنده ارشد، در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: «هرچه تعداد پلاک‌های آسیب‌پذیر یا مستعد پارگی بیشتر باشد، احتمال اینکه یکی از آنها باعث ایجاد یک عارضه جانبی شود، بیشتر است.»

محققان دریافتند که تنها افزایش تعداد عوامل خطر قابل اصلاح با گسترش بیشتر این پلاک‌های پرخطر در هر سه شریان کرونری اصلی مرتبط است.

عوامل خطر غیر قابل اصلاح با انواع پلاک‌های پایدارتر مرتبط بودند.

عوامل خطر قابل اصلاح ثبت شده در این مطالعه عبارت بودند از:

- سطح بالای کلسترول بد LDL

- فشار خون بالا

- دیابت شیرین

- چاقی

- سیگار کشیدن

اما چرا عوامل خطر قابل اصلاح ممکن است بیشتر از عوامل خطر غیر قابل اصلاح با تجمع پلاک‌های آسیب‌پذیر مرتبط باشند.

جانگ گفت: «ما معتقدیم که ارتباط بین عوامل خطر قابل اصلاح و آسیب‌پذیری پلاک تا حد زیادی توسط التهاب ایجاد می‌شود. هر 5 عامل خطر قابل اصلاح- کلسترول بالا، فشار خون بالا، دیابت، چاقی و سیگار کشیدن- به عنوان عوامل ایجاد التهاب عروقی شناخته شده‌اند.»

وی در ادامه افزود: «در مقابل، عوامل خطر غیر قابل اصلاح، مانند سن، جنسیت و سابقه خانوادگی، ممکن است در درجه اول به پیشرفت تدریجی تصلب شرایین از طریق مسیرهایی که کمتر به طور مستقیم توسط التهاب هدایت می‌شوند، منجر شوند.»

دکتر جانگ گفت: «یافته‌های ما بر اهمیت مداخلات زودهنگام، فشرده و پایدار برای کنترل عوامل خطر قابل اصلاح و جلوگیری از وقایع آینده تأکید می‌کند.»