به گزارش خبرنگار مهر، پل‌های تهران بخشی از شبکه اصلی تردد پایتخت هستند؛ سازه‌هایی که هر روز حجم زیادی از تردد خودروها را تحمل می‌کنند و برخی از آنها نیز به دلیل قدمت بالا، وارد مرحله‌ای شده‌اند که دیگر موضوع فقط نگهداری و تعمیرات معمول نیست. در این میان، مقاوم‌سازی ده‌ها پل، پایش مستمر سازه‌ها و تعیین تکلیف پل‌های بسیار قدیمی، از جمله موضوعاتی است که درباره وضعیت پل‌های پایتخت مطرح شده است.

از سوی دیگر، لرزش برخی پل‌ها هنگام عبور خودروها گاهی این نگرانی را برای شهروندان ایجاد می‌کند که آیا این سازه‌ها ایمن هستند یا خیر؛ موضوعی که مسئولان شهری می‌گویند نمی‌توان صرفاً بر اساس لرزش یک پل درباره وضعیت ایمنی آن قضاوت کرد و بررسی‌های تخصصی باید مبنای ارزیابی قرار گیرد.

۸۱۲ پل در تهران؛ ۶۶ پل در برنامه مقاوم‌سازی

علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، با اشاره به وجود ۸۱۲ پل در پایتخت اظهار کرد: از اواخر دوره قبلی تصمیم گرفته شد ۶۶ پل مقاوم‌سازی شوند.

وی افزود: در گذشته سالی یک پل مقاوم‌سازی می‌شد اما در این دوره ۴۸ پل مقاوم‌سازی شده و مقاوم‌سازی ۷ پل نیز در حال انجام است. این آمار نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از پل‌هایی که در برنامه مقاوم‌سازی قرار گرفته‌اند، تاکنون مورد بهسازی قرار گرفته‌اند و عملیات در تعدادی از آنها نیز ادامه دارد.

پایش مستمر پل‌های پایتخت

در همین رابطه، جعفر تشکری هاشمی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، درباره وضعیت پل‌های تهران گفت: همه پل‌های پایتخت به‌صورت مستمر توسط معاونت فنی و عمرانی رصد و پایش می‌شوند.

وی توضیح داد که در این پایش‌ها از دستگاه‌ها و ابزارهای تخصصی استفاده می‌شود و موضوعاتی مانند خستگی سازه و تنش‌های محبوس‌شده در سازه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تشکری هاشمی تأکید کرد که این پایش‌ها به معنای آن نیست که هیچ پلی نقص ندارد، بلکه در صورت مشاهده نقص، اقدامات لازم برای رفع آن انجام می‌شود و با توجه به اولویت‌بندی، نسبت به بهسازی و اصلاح پل‌ها اقدام خواهد شد.

سه پل بسیار فرسوده در تهران

با وجود پایش مستمر پل‌های پایتخت، برخی سازه‌ها به دلیل قدمت بالا شرایط متفاوتی دارند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به برخی پل‌های قدیمی تهران گفت: بعضی از پل‌ها به دلیل عمر بالا دیگر از نظر اقتصادی صرفه نگهداری ندارند و بسیار قدیمی و فرسوده هستند؛ از جمله پل کالج و پلی که در خیابان حافظ قرار دارد.

وی ادامه داد: عمر مفید این پل‌ها سال‌هاست تمام شده است.

تشکری هاشمی با اشاره به تردد زیاد در مسیر این پل‌ها گفت شهرداری و معاونت فنی و عمرانی به‌صورت مستمر آنها را مانیتور می‌کنند تا اگر نقصی ایجاد شد که احتمال بروز حادثه داشت، بتوانند بلافاصله آن را مدیریت کنند.

وی با تأکید بر اینکه نگهداری این پل‌ها توجیه اقتصادی ندارد، افزود: این پل‌ها باید جمع‌آوری شوند و فکر می‌کنم سه پل به این شکل در تهران داریم که بسیار فرسوده هستند.

پل بعثت جایگزین شد

تشکری هاشمی در ادامه با اشاره به پل بعثت اظهار کرد: این پل جایگزین شد و به‌عنوان یک پروژه جدید در حال کار است.

لرزش پل‌ها الزاماً به معنای ناایمنی نیست

یکی از موضوعاتی که برای شهروندان در زمان عبور از برخی پل‌ها قابل توجه است، لرزش سازه هنگام عبور خودروهاست. تشکری هاشمی درباره این موضوع گفت: لرزه‌ها به دلیل جنس سازه‌ای که استفاده می‌شود، است و سازه‌های فلزی این ارتعاشات را دارند.

بنابراین، به گفته وی، صرف مشاهده لرزش در یک پل نمی‌تواند به معنای ناایمن بودن آن باشد و وضعیت سازه باید از طریق بررسی‌های فنی مشخص شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در عین حال تأکید کرد که مسئله نگهداشت، یک مأموریت ذاتی معاونت فنی و عمرانی است و پل‌های پایتخت به‌صورت مستمر تحت کنترل و پایش قرار دارند.

مقاوم‌سازی در کنار تعیین تکلیف پل‌های فرسوده

اکنون در شرایطی که تهران ۸۱۲ پل دارد، مقاوم‌سازی ۶۶ پل در برنامه قرار گرفته، ۴۸ پل مقاوم‌سازی شده و عملیات ۷ پل دیگر نیز در حال انجام است، وضعیت برخی پل‌های قدیمی نیز نیازمند تصمیمی متفاوت است.

بر اساس اظهارات مسئولان شهری، برای پل‌هایی که همچنان امکان نگهداری و بهسازی آنها وجود دارد، پایش و مقاوم‌سازی در دستور کار قرار دارد؛ اما درباره پل‌های بسیار فرسوده‌ای مانند پل کالج و پل واقع در خیابان حافظ، بحث جمع‌آوری و جایگزینی مطرح شده است.

در این میان، پایش مستمر پل‌ها همچنان ادامه دارد تا نقص‌های احتمالی شناسایی شود و پیش از آنکه به حادثه منجر شود، اقدامات لازم برای مدیریت و رفع آن انجام گیرد.