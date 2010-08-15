اجاره مسکن را کنترل کردیم

علی نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در پردیس پیرامون اجاره بهای منازل مسکونی خاطرنشان کرد: مبحث اجاره بهای منازل مسکونی با تاثیر پذیری از حجم بالای جابجایی های فصل تابستان دچار افزایش شده است که من نیز این مورد تایید می کنم.

این مسئول با بیان اینکه رشد اجاره بها در سایر کلانشهرهای کشور دیده نمی شود، عنوان کرد: رشد اجاره بهای خانه های مسکونی تنها در تهران وجود دارد و نمونه این معضل در دیگر کلانشهرهای کشور دیده نشده است.

وزرات مسکن اجاره بها را کنترل کرد

وی ادامه داد: متاسفانه دستهایی در کار بودند که قصد داشتند فضای بازار مسکن کشور را با التهاب مواجه سازند اما وزارت مسکن با انجام اقداماتی، اگر نگوییم موفق به پایین آوردن اجاره بها شده اما روند رو به رشد آنرا تحت کنترل خود درآورده است.

نیکزاد در تشریح اقدامات وزارت مسکن در خصوص مقابله با پدیده ناخوشایند مذکور اظهار داشت: وزارت مسکن در راستای جلوگیری از افزایش اجاره بهای منازل مسکونی تمهیداتی نظیر هماهنگی با اتحادیه املاک، شناسایی متخلفان و ابلاغ اخطارهای لازم را به انجام رسانده و امیدوارم بازار اجاره در تهران به حال طبیعی خود بازگردد.

وزیر مسکن و شهر سازی از وجود طرح و برنامه هایی مشخص در سالهای آینده خبر داد افزود: به طور قطع در سال آینده با استفاده از طرح و برنامه هایی بازدارنده و بازرسیهایی مدون شاهد افزایش بی رویه و غیر قابل تحمل اجاره بهای منازل مسکونی در تهران نخواهیم بود.