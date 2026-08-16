۷۸ درصد روستاهای سیستان و بلوچستان از آب سالم بهره مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سرگلزایی، عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به سیر تحول خدمات آبرسانی در سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: پیش از انقلاب اسلامی تنها ۷ درصد از روستاهای استان از آب شرب سالم و پایدار برخوردار بودند؛ اما امروز این شاخص به بیش از ۷۸ درصد رسیده است و در حوزه شهری نیز پوشش خدمات آب بهداشتی به ۱۰۰ درصد جمعیت شهری دست یافته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با تأکید بر اهمیت تعامل دو سویه با رسانه‌ها و آگاهی‌بخشی عمومی تصریح کرد: طی سال‌های اخیر اقدامات بسیار خوبی با همراهی اصحاب رسانه انجام شده و ضمن اطلاع‌رسانی مناسب، امیدآفرینی در سطح جامعه را تقویت کنیم؛ شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان هم‌اکنون ۵۵ شهر و ۵ هزار و ۷۷ روستا را تحت پوشش دارد که از این تعداد، ۵۳ شهر تا پایان سال ۱۴۰۴ از خدمات آب پایدار بهره‌مند شده‌اند و دو شهر «بریس» و «سرجنگل» نیز در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به این مجموعه پیوستند.

وی با اشاره به عقب‌ماندگی تاریخی استان در حوزه آبرسانی روستایی نسبت به میانگین کشوری بیان کرد: میانگین کشوری شاخص بهره‌مندی روستایی در حال حاضر ۸۷ درصد است و استان سیستان و بلوچستان با ۷۸ درصد، حدود ۸ درصد عقب‌ماندگی دارد؛ که بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده و پروژه‌های فعال در مناطق جنوبی استان، هدف‌گذاری انجام شده است تا پایان برنامه هفتم توسعه این شاخص را به بالای ۹۳ درصد برسانیم تا عملکردی فراتر از میانگین کشوری ثبت شود.

۲۴۰ روستا از آب سالم بهره مند شدند

سرگلزایی در تشریح عملکرد سال ۱۴۰۴ گفت: با وجود شرایط سخت اقتصادی کشور، با هدف‌گذاری اولیه ۱۸۰ روستا، بیش از ۲۴۰ روستا تحت پوشش خدمات آب سالم قرار گرفت و شاهد رشد بیش از ۵ درصدی شاخص آبرسانی روستایی در سیستان و بلوچستان بوده‌ام؛ این موفقیت حاصل پیگیری مستمر، تأمین به موقع اعتبارات و هماهنگی با مجموعه مربوطه بوده است.

وی همچنین در پایان گفت: مجتمع روستایی کوهک شهرستان زهک، به عنوان نخستین مجتمع روستایی از خدمات آب و فاضلاب برخوردار شد که با این بهره‌برداری، جمعیتی حدود ۱۰ هزار نفر برای نخستین بار از خدمات بهداشتی فاضلاب در حوزه روستایی بهره‌مند شدند؛ هم‌چنین در حوزه بازچرخانی آب در شمال استان و شهر زابل، اقدامات مؤثری مطابق قوانین بالادستی و برنامه هفتم توسعه در حال انجام است.