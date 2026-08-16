به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا حاتمی عصر یکشنبه در نشست مشترک فرماندهی انتظامی و مرزبانی کردستان اظهار کرد: رسانه امروز یکی از مهمترین عرصههای تقابل و جنگ روانی است و دشمن تلاش میکند با استفاده از سرعت بالای انتشار اخبار، روایت مورد نظر خود را بر افکار عمومی تحمیل کند.
وی با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه و دیگر حوادث اخیر افزود: دشمن در جریان این تحولات تلاش کرد با انتشار اخبار و ادعاهای متعدد، تصویری متفاوت از واقعیتهای میدان ارائه دهد و حتی در مقاطعی مدعی شکست ایران شد.
فرمانده مرزبانی کردستان با بیان اینکه رسانهها نقش مهمی در خنثیسازی این جریان دارند، گفت: خبرنگاران رابط میان مردم و مسئولان هستند و مشکلات و مطالبات واقعی جامعه را به مدیران منتقل میکنند؛ از این رو جایگاه و مسئولیت آنان بسیار ارزشمند است.
سردار حاتمی بر ضرورت برخورداری خبرنگاران از بصیرت و هوشمندی تأکید کرد و ادامه داد: قلم و گفتار خبرنگار نباید ناخواسته در مسیر اهداف و روایتهای دشمن قرار گیرد و فعالان رسانهای باید در انتشار اخبار، واقعیتها و مصالح جامعه را مورد توجه قرار دهند.
وی با اشاره به گستردگی مأموریتهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: فراجا در بخشهای مختلف جغرافیایی کشور از مرزها تا شهرها و جادهها حضور دارد و مأموریتهای متنوعی را دنبال میکند که بخشی از انعکاس و تبیین این اقدامات بر عهده رسانههاست.
فرمانده مرزبانی کردستان همچنین حوزه اجتماعی و فرهنگی را بخشی از مأموریتهای فراجا عنوان کرد و افزود: ارتباط با مردم، تبیین اقدامات و توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی در کنار مأموریتهای انتظامی و مرزبانی دنبال میشود و رسانهها در این زمینه میتوانند نقش مؤثری ایفا کنند.
سردار حاتمی در پایان از حضور و همراهی اصحاب رسانه قدردانی کرد و گفت: تعامل سازنده میان مجموعه انتظامی و رسانهها میتواند به انتقال دقیقتر واقعیتها، افزایش آگاهی عمومی و تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان کمک کند.
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