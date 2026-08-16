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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۵

زمین‌لرزه ۳.۳ ریشتری خوزستان را لرزاند

زمین‌لرزه ۳.۳ ریشتری خوزستان را لرزاند

اهواز - زمین‌لرزه ۳.۳ ریشتری در حوالی سردشت در استان خوزستان را لرزاند. این زمین‌لرزه در عمق ۶ کیلومتری زمین رخ داد.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۳ در مقیاس ریشتر، امروز (۲۵ مردادماه ۱۴۰۵) ساعت ۱۸:۳۵:۳۲ به وقت محلی، حوالی سردشت در استان خوزستان را لرزاند.

بر اساس گزارش مرکز لرزه‌نگاری کشور، این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۵۰.۲۹ و عرض جغرافیایی ۳۰.۴۱ با عمق ۶ کیلومتری ثبت شده است.

نزدیک‌ترین شهرها به کانون این زمین‌لرزه، سردشت (۱۱ کیلومتری)، بهبهان (۲۱ کیلومتری) و بندر دیلم در استان بوشهر (۴۱ کیلومتری) اعلام شده است؛ نزدیک‌ترین مراکز استان نیز یاسوج در فاصله ۱۲۸ کیلومتری و بوشهر در فاصله ۱۷۲ کیلومتری قرار دارند.

تا لحظه مخابره این خبر، گزارشی از خسارت‌های جانی یا مالی ناشی از این زمین‌لرزه دریافت نشده است.

کد مطلب 6918508

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