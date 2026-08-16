محمدی: استاندارد با اعتماد مردم گره خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفدهم مرداد، روز خبرنگار، ضمن تبریک این روز به فعالان رسانهای، اظهار کرد: روز خبرنگار برای من فقط مناسبت تجلیل از یک حرفه نیست، بلکه یادآوری اهمیت مسئولیتدیدن، پرسیدن آنچه ممکن است دیگران نپرسند و روایت آنچه مردم حق دارند بدانند.
وی با بیان اینکه خبرنگاری حرفه آسانی نیست، بهویژه در روزهایی که جامعه با مصائب اقتصادی و اجتماعی متعددی روبهرو است، افزود: خبرنگار باید میان سرعت و دقت، مطالبه گری و انصاف، نقد و امیدآفرینی و گاهی میان خواسته های مردم و محدودیت های دستگاه تعادل برقرار کند.
وظیفه متقابل مدیران و خبرنگاران
محمدی با تأکید بر اینکه مدیران نیز در برابر خبرنگاران وظیفه متقابل دارند، تصریح کرد: اگر از رسانه انتظار دقت داریم، باید اطلاعات دقیق در اختیارشان بگذاریم؛ اگر انتظار انصاف داریم، باید خود شفاف باشیم و اگر نقد منصفانه میخواهیم، باید ظرفیت شنیدن نقد را داشته باشیم.
وی تصریح کرد: نقد رسانه حتی زمانی که تلخ است، اگر مبتنی بر واقعیت و حقیقت باشد، من آن را تهدید نمیدانم، بلکه آن را بخشی از سازوکار اصلاح و بهبود مدیریت میبینم.
استاندارد؛ پلی برای تولید یا دیواری مقابل آن؟
مدیرکل استاندارد گیلان با اشاره به گستردگی مأموریت سازمان استاندارد، گفت: شاید در نگاه نخست، استاندارد مجموعهای از اعداد و قوانین تخصصی به نظر برسد، اما وقتی کودکی سوار وسیله بازی میشود، وقتی خانوادهای سوار آسانسور میشود، وقتی کالایی خریداری یا وارد کشور میشود، استاندارد در آنجا حضور دارد؛ بنابراین ما در استاندارد صرفاً با کالا سروکار نداریم، بلکه با اعتماد مردم سروکار داریم.
وی با بیان اینکه استاندارد نباید دیواری مقابل تولیدکننده سالم باشد، افزود: استاندارد باید پلی باشد میان تولید باکیفیت و اعتماد مردم؛ البته تسهیل به معنای چشمپوشی از کیفیت و ایمنی نیست، جایی که سلامت و حقوق مردم قابل معامله نیست، اما میتوانیم فرایندها را کوتاهتر، تصمیمها را شفافتر، نظارت را هوشمندتر و بروکراسی غیرضروری را کمتر کنیم.
تولیدکنندگان در تنگنا؛ استاندارد باید همراه باشد
محمدی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان، اظهار داشت: امروز تولیدکنندگان ما با مسائل متعددی روبهرو هستند؛ از مشکلات کارگری و تأمین مواد اولیه تا خواستهای دستگاههای دولتی و مشکلات سرمایه در گردش و بورس. من خودم سالها در واحد صنعتی کار کردهام و میدانم که مدیر تولیدی وقتی صبح سر کار میآید، با چه فشارهایی مواجه است.
وی با بیان طنزآمیز خود گفت: من همیشه گفتهام که مدیران دولتی باید ۱۸ تا ۲۴ ماه در واحدهای تولیدی سربازی بگذرانند تا از نزدیک با مشکلات آشنا شوند.
تبدیل استاندارد از الزام اداری به ارزش فرهنگی
مدیرکل استاندارد گیلان با تأکید بر نقش رسانهها در ترویج فرهنگ کیفیت، گفت: از همان روزهای ابتدایی مسئولیتم در استاندارد، به همکارانم گفتم که باید استاندارد را از یک الزام اداری به یک ارزش فرهنگی تبدیل کنیم؛ هرچند سال سختی را پشت سر گذاشتیم و بخش عمده ترویج خود را به دانشآموزان و دانشگاهیان اختصاص دادیم.
وی از اصحاب رسانه خواست که تنها به انتشار خبر برنامهها و جلسات اکتفا نکنند و افزود: از ما بپرسید چرا این کالا استاندارد نیست، چرا این آسانسور تأییدیه ندارد، چرا فلان فرایند تولید طولانی شده و برای مصرفکننده چه کردهایم.
محمدی در پایان با قدردانی از زحمات خبرنگاران، گفت: از همه شما عزیزان تشکر میکنم؛ چه زمانی که موفقیتهای مجموعه را منعکس کردید و چه زمانی که با نقد و پرسش، ما را به پاسخگویی وادار کردید. روزگار بر شما مبارک، قلمتان بیدار، نگاهتان منصفانه و صدایتان همواره در راه آگاهیبخشی باشد.
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