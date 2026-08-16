سرهنگ محمدتقی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام یک مورد حادثه رانندگی در پارک جنگلی شهرستان خلیل‌آباد از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، بلافاصله مأموران انتظامی و پلیس راهور برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

فرمانده انتظامی خلیل‌آباد افزود: مأموران پس از حضور در محل و انجام بررسی‌های اولیه، مشاهده کردند یک دستگاه موتورسیکلت در محدوده پارک جنگلی واژگون شده است.

وی ادامه داد: متأسفانه در این حادثه، راکب موتورسیکلت که نوجوانی ۱۶ ساله بود، به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد و جسد برای انجام مراحل قانونی به سردخانه منتقل شد.

قربانی با اشاره به اینکه علت دقیق وقوع این حادثه مشخص نشده است، خاطرنشان کرد: کارشناسان پلیس راهور در حال بررسی صحنه و ابعاد مختلف حادثه هستند و علت نهایی پس از تکمیل بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد.